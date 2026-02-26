Capa Jornal Amazônia
Jonas Brothers voltam ao Brasil com show único em São Paulo

Estadão Conteúdo

Os Jonas Brothers voltam ao Brasil em 2026 com show único em São Paulo, no dia 13 de maio, no Allianz Parque. Joe, Nick e Kevin Jonas trazem para o País a turnê Greetings From Your Hometown, que celebra os 20 anos de carreira do trio. A última passagem dos irmãos por aqui foi em 2024, com a atração One Night. Five Albums.

Os ingressos estarão em pré-venda a partir de terça-feira, 3 de março, para clientes do banco Santander, e as vendas gerais abrem a partir da próxima quinta, 5, no site da Ticketmaster Brasil. Os preços variam entre R$ 210 e R$ 850.

Também serão disponibilizados três tipos de pacotes VIP, que incluem experiências exclusivas no show, como acesso a um lounge temático e brindes - os valores vão de R$ 1.479 (meia) a R$ 4.539 (inteira).

Valores dos ingressos

Cadeira Superior: R$ 210 (meia) e R$ 420 (inteira) Pista: R$ 245 (meia) e R$ 490 (inteira) Cadeira Inferior: R$ 295 (meia) e R$ 590 (inteira) Pista Premium: R$ 425 (meia) e R$ 850 (inteira) Pacote VIP Premium: R$ 1.479 (meia) e R$ 1.904 (inteira) Pacote VIP Lounge: R$ 3.376 (meia) e R$ 3.801 (inteira) Pacote VIP Ultimate Lounge: R$ 4.114 (meia) e R$ 4.539 (inteira)

Jonas Brothers: Greetings From Your Hometown no Brasil

Quando: 13 de maio de 2026 (quarta-feira) Onde: Allianz Parque - R. Palestra Itália, 200, Água Branca, São Paulo Abertura dos portões: 16h Horário do show: 20h30

