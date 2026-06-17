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Jon Bon Jovi se diz 'completamente recuperado' de cirurgia nas cordas vocais

Cantor relembrou o choque inicial que sofreu após a indicação médica ao procedimento

Estadão Conteúdo

Com o primeiro show da nova turnê do Bon Jovi marcado para 7 de julho, Jon Bon Jovi declarou estar "completamente recuperado" da cirurgia nas cordas vocais a que foi submetido em 2022. Em nova entrevista, o cantor relembrou o choque inicial que sofreu após a indicação médica ao procedimento.

Bon Jovi vai ganhar cinebiografia, diz site

"De vez em quando eu brinco que a única coisa que eu já coloquei no nariz é meu dedo. Nunca fiz nada que pudesse machucar minhas cordas vocais, não tive nenhum excesso", contou Bon Jovi à People. "Sou um vocalista treinado, pratico a arte. Então, quando um médico me explicou que uma das minhas cordas estava atrofiando, foi confuso."

Apesar do sucesso da cirurgia, o cantor ainda tinha dúvidas sobre a possibilidade de retornar aos palcos, admitindo que a recuperação demorou "mais do que eu esperava". "Tinha que ser feita corretamente. Nunca perdemos a fé."

O sogro de Millie Bobby Brown disse também que seus companheiros de banda estiveram o tempo todo ao seu lado durante o processo de recuperação. "Eles nunca duvidaram de mim e não procuraram outros trabalhos nem decidiram se aposentar. O sacrifício que cada um deles fez para estar ao meu lado foi algo em outro nível. Eles disseram 'estamos com você'. Todos os dias de todos os ensaios eles estavam comigo. Meu amor por eles apenas se intensificou."

Com a Forever Tour prestes a começar em julho, Bon Jovi já confirmou planos de trazer o show ao Brasil. Por enquanto, a banda não revelou datas, mas há a expectativa de que eles desembarquem no País em 2027. A última passagem do grupo pelo território nacional aconteceu em 2019, quando eles tocaram no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Fortaleza e em Curitiba.

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Palavras-chave

MÚSICA/JON BON JOVI/CIRURGIA/RECUPERAÇÃO
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