Jojo Todynho não aceita tirar foto com fãs na faculdade

Jojo Todynho afirmou recentemente que não aceita tirar fotos com fãs no ambiente universitário. A influencer cursa Direito em uma faculdade no Rio de Janeiro, e apesar de ser reconhecida no local, deixa claro para todos que ali ela quer ser tratada apenas como uma universitária.

“Não tiro foto com ninguém na faculdade. É meu momento de estudar e eu estou pagando a mensalidade igual a todo mundo, então eles têm que fingir costume com a minha presença”, explicou a cantora em entrevista para o Metrópoles.

Focada nos estudos. A influenciadora sonha em se formar em Direito para ajudar as pessoas mais vulneráveis, que segundo ela, muitas vezes não conhecem os seus direitos.

“Existe muita gente que não sabe quais são seus direitos, que não conhecem as leis e eu quero ser essa pessoa que vai ajudar elas a abrir um processinho”.