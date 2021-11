Jojo Todynho é novamente pedida em namoro, mas se recusa a comentar

Jojo Todynho está aberta ao amor novamente. Segundo informações do colunista Leo Dias, a carioca foi pedida em namoro em uma pousada que está hospedada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A funkeira não deu muitos detalhes da nova relação, pois pretende manter o relacionamento privado dos holofotes.

A atitude teria sido consequência da repercussão que o último namoro de Jojo teve. Na época, ela foi acusada de ter traído Márcio Felipe, enquanto estava em uma viagem em Paris. Agora, a cantora prefere manter a discrição que era uma realidade em sua vida até o relacionamento com o ex.

Em resposta ao colunista Leo Dias, ela disse: "Não quero comentar a minha vida pessoal. Agradeço o carinho, mas estou focada no trabalho e focada em preservar a minha vida pessoal. Nesses últimos meses já fiquei exposta demais, quero distância dessa militância de vidas perfeitas que acham que podem opinar sobre a vida, como se a delas fosse perfeita. Opiniões não pedidas com um toque de preconceito... De agora em diante vou me preservar mais, como sempre fiz".

Recentemente Jojo esteve viajando pela Europa e não deixou de compartilhar com os seguidores no instagram, os momentos vividos lá.