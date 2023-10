Jojo Todynho conta que sofreu importunação no mercado, no Rio de Janeiro

A cantora Jojo Todynho gravou na tarde de hoje, 8, uma sequência de stories no Instagram, onde abordou o episódio de importunação sexual que sofreu em um mercado, no Rio de Janeiro (RJ), enquanto fazia as compras para a festa do Dia das Crianças. Confira os detalhes!

Jojo Todynho começou os vídeos falando que estava chocada com a quantidade de mensagens de mulheres em sua rede social, após tornar público o ocorrido. Mesmo sem utilizar a palavra, Jojo se referia ao caso de importunação sexual que sofreu no mercado, no Rio. "Eu estou chocada, com o tanto de mensagens de mulheres que passam e passaram. Tiveram o mesmo sentimento que eu tive ontem", iniciou a cantora.

"E aí a gente percebe que a gente não tem paz. Seja no transporte público, na rua, no trabalho. Tem pessoas que banalizam isso e acham que é bobeira. E eu vou dizer de coração, eu desejo que vocês passem por isso. E só pode dizer quem já vivenciou. Então, o que a gente não quer para a gente, a gente não quer para ninguém", desabafou a artista.

Jojo também disse que relutou em contar, e até mesmo não reagiu ao assédio, pois saberia que as notícias poderiam ser deturpadas e lamentou o julgamento de quem acredita que ela quer mídia com a situação. "O dia que vocês sentirem na pele o que eu senti, o sentimento de constrangimento, de vergonha. Aí as pessoas acham que tá querendo mídia. Eu acabei de ser capa da Bazaar. Vocês acham que eu tô querendo aparecer com isso?", arguiu.

"Ai se eu tomasse atitude, sabe o que sairia no jornal, seria 'jojo agride idoso'. O fato de eu ter dinheiro não me isenta de nada. Eu sofri racismo no aeroporto de Miami. Eu não postei, mas eu poderia postar. Mas os outros tem mania de dizer que os outros querem aparecer. Mas eu sei que eu tô no caminho certo", finalizou Jojo relembrando outro caso, esse de racismo que sofreu em um aeroporto, nos Estados Unidos.