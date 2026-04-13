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'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' ganha trailer e revela origem de Haymitch nos jogos

O filme explora o chamado Massacre Quaternário, edição especial dos Jogos que promete ampliar ainda mais a tensão e a violência já conhecidas pelos espectadores.

Estadão Conteúdo

Os fãs do universo de Jogos Vorazes já podem se preparar, o primeiro trailer de Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita foi divulgado e antecipa um retorno intenso a Panem, agora sob uma nova perspectiva. Ambientado anos antes da história de Katniss Everdeen, o longa mergulha em um dos eventos mais brutais da saga.

A produção acompanha a juventude de Haymitch Abernathy, personagem conhecido do público, mas agora apresentado em sua trajetória como competidor.

Uma nova visão de personagens conhecidos

O trailer revela versões mais jovens de figuras marcantes da franquia, incluindo Haymitch, que se torna o centro da narrativa. Antes de ser mentor, ele aparece como mais um tributo tentando sobreviver a uma das edições mais letais dos Jogos.

Além dele, outros personagens conhecidos também surgem em novas fases da vida, ampliando o universo da história e oferecendo conexões diretas com a trilogia original protagonizada por Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson.

O Massacre Quaternário em destaque

Diferente das edições tradicionais, o Massacre Quaternário acontece a cada 25 anos e traz regras ainda mais cruéis. Nesta versão, cada distrito precisa enviar o dobro de participantes, elevando o número de tributos e intensificando a disputa.

É nesse cenário que Haymitch é escolhido, dando início a uma jornada marcada por perdas, estratégias e sobrevivência, elementos que ajudam a construir o personagem que o público já conhece.

Elenco, direção e estreia

O longa conta com nomes como Joseph Zada no papel de Haymitch, além de Elle Fanning, Ralph Fiennes e Glenn Close no elenco.

A direção fica por conta de Francis Lawrence, responsável por outros filmes da franquia, mantendo a identidade visual e narrativa que marcou a saga.

A estreia de Amanhecer na Colheita está prevista para 20 de novembro, prometendo reacender o interesse pelo universo distópico criado por Suzanne Collins.

Expectativa para o retorno a Panem

Com foco em um dos eventos mais simbólicos da história dos jogos, o novo filme aposta na combinação de nostalgia e expansão narrativa. A proposta é revisitar personagens conhecidos sob novas camadas, ao mesmo tempo em que apresenta conflitos inéditos.

Para os fãs, o retorno a Panem vem carregado de expectativa e, ao que tudo indica, com uma história ainda mais intensa do que as anteriores.

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Palavras-chave

CINEMA/JOGOS VORAZES: AMANHECER NA COLHEITA/TRAILER
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