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Jogo Político: Oposição vê ação da PF contra Wagner como chance de sair das cordas na eleição

Estadão Conteúdo

Por Marcelo de Moraes

Brasília, 18/06/2026 - Pouco mais de um mês depois de o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ter sua pré-candidatura presidencial afetada pela revelação de um áudio pedindo recursos para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, agora é a vez do governo contabilizar sua cota de desgaste dentro do escândalo do banco Master. Uma ação de busca e apreensão da Polícia Federal contra o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), com suspeita de recebimento de propina de integrantes do esquema do Master, abriu uma crise dentro do Planalto. Amigo de décadas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Wagner se transformou, agora, em munição para a oposição que tenta fustigar o governo o associando com todo o escândalo do Master. Apesar de também sofrer acusações de envolvimento com as irregularidades do banco, Flávio Bolsonaro aproveitou a situação para tentar recuperar o fôlego perdido nas pesquisas por conta do escândalo. O movimento é, na prática, uma tentativa de trazer Lula e o governo para um a espécie de pé igualdade dentro do escândalo.

Futuro - A ação da PF contra Wagner estourou quando Lula tinha acabado de retornar ao Brasil, após a reunião da cúpula do G7. Interlocutores do presidente, no entanto, avaliam que Wagner será rifado do posto de líder do governo, numa tentativa de amenizar o impacto da crise.

Sucessor? - Como mostrou a Coluna, se Wagner for mesmo rifado, um provável substituto é o ex-ministro da Educação e senador Camilo Santana (PT-CE). O problema é que o senador planejava se dedicar a apoiar seu aliado, o governador do Ceará, Elmano Freitas (PT), que tenta a reeleição numa disputa muito difícil contra o ex-governador Ciro Gomes (PSDB).

Discurso - Além da provável queda de Wagner na liderança, a ação da PF acabou garantindo um discurso para a oposição fustigar Lula e o governo. "Enquanto o PT desfila como partido dos pobres, olha o que a Polícia foi encontrar no quintal deles. A esquerda adora falar em desigualdade. Pena que, quando a Policia bate na porta, o que aparece é jatinho, cobertura e contrato milionário", atacou o líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto (PL-PB).

Nunca vi - O próprio Flávio Bolsonaro sentiu o terreno favorável para defender a instalação de uma CPI do Master - cujos pedidos para funcionamento foram ignorados até agora. "Ontem, Lula disse que não era esquerdista. Hoje é capaz de dizer que não conhece Jaques Wagner", ironizou.

Efeito - Apontado como favorito à reeleição na Bahia, Wagner e o PT estadual enfrentam agora o desafio de lidar com o desgaste provocado pela ação de busca e apreensão da PF. A chapa petista, encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), que busca a reeleição, já tinha enfrentado turbulências na sua montagem com a exclusão de um aliado importante, o senador Ângelo Coronel (Republicanos), que passou para o lado da oposição. Agora, sofre seu maior abalo.

Dificuldades - A disputa na Bahia já era considerada difícil antes da ação contra Wagner, com o candidato da oposição, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União), liderando as pesquisas. Mas a disputa pelo Senado parecia indicar uma trajetória menos complicada para Wagner e para o ex-ministro da Casa Civil e ex-governador Rui Costa (PT).

Hegemonia - O PT governa a Bahia há quase vinte anos, com dois mandatos de Wagner, dois de Costa e um de Rodrigues. O grupo político liderado pelo PT também tem vencido todas as disputas para o Senado - Coronel e Otto Alencar foram eleitos em 2018 e 2022, respectivamente, na aliança entre PT e PSD.

Vácuo - Com o novo cenário, adversários que pareciam com poucas chances, podem crescer. Hoje, os principais adversários aos petistas na disputa pelas duas vagas para o Senado são o agira adversário Coronel e o ex-ministro da Cidadania do governo Bolsonaro João Roma (PL).

Impacto - Para Lula, a crise na Bahia pode ter um impacto ainda maior. O eleitorado baiano foi decisivo para sua vitória em 2022, contra Jair Bolsonaro (PL). Jó segundo turno da disputa, Lula recebeu 72,12% dos votos validos do Estado, o que equivaleu a mais de 6 milhões de votos. Bolsonaro obteve 27,88%, conseguindo 2,3 milhões de votos. Com quase 4 milhões de vantagem no Estado, tudo o que Lula quer evitar é que o escândalo abale essa hegemonia.

Armas - Num dia de grande desgaste para o PT baiano, Jerônimo Rodrigues anunciou a antecipação do pagamento do salário dos servidores estaduais. O pagamento será feito no dia 20, para correntistas do Banco do Brasil, e dia 22 para os outros bancos. Segundo o governador, a medida permitirá "curtir o São João com mais tranquilidade".

Típico - "Sei da importância desta época do ano para o Nordeste, sobretudo para a nossa Bahia. Por isso, anuncio que 40% do salário do mês de junho será adiantado. Assim, nossos servidores poderão aproveitar o recesso com mais tranquilidade, seja para viajar ou para garantir aquele banquete de comidas típicas neste São João", afirmou o governador petista.

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