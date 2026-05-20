Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Joel Datena atualiza estado de saúde após cirurgia de emergência na coluna

Estadão Conteúdo

Afastado temporariamente do comando do Brasil Urgente, da Band, Joel Datena voltou a se pronunciar publicamente após passar por uma cirurgia de emergência na coluna. O jornalista, filho de José Luiz Datena, enviou um vídeo exibido no programa Melhor da Tarde, nesta terça-feira, 19, tranquilizando os telespectadores sobre seu estado de saúde e revelando quando pretende retornar à emissora.

Internado em São Paulo, o apresentador afirmou que o procedimento ocorreu no momento certo e destacou que vem recebendo acompanhamento médico adequado durante a recuperação. Mesmo sem entrar em detalhes sobre o diagnóstico, Joel demonstrou otimismo ao falar sobre a pausa e reforçou o desejo de voltar ainda mais preparado para reencontrar o público nas tardes da Band.

Apresentador fala sobre recuperação

No vídeo enviado ao programa da emissora, Joel Datena agradeceu as mensagens de apoio recebidas desde a internação e comentou sobre o período delicado que enfrenta após a cirurgia.

Segundo ele, o afastamento foi necessário para corrigir um problema na coluna que vinha causando fortes dores. O jornalista classificou o momento como uma "pausa estratégica" e afirmou estar sendo bem cuidado pela equipe médica responsável pelo tratamento.

"Daqui a uns 10 ou 12 dias, no máximo, estarei aí de volta", declarou o apresentador ao falar sobre a expectativa de retorno ao comando do Brasil Urgente.

Além disso, Joel também afirmou que pretende voltar ainda mais motivado profissionalmente. Em sua mensagem, ele destacou o carinho pelo público e disse que deseja retornar "melhor e com a cabeça ainda mais preparada" para continuar à frente do telejornal policial da Band.

Cirurgia ocorreu após dores intensas

Joel Datena começou a sentir fortes dores nas costas, inicialmente associadas à rotina intensa de exercícios físicos e trabalho.

Após exames mais detalhados, os médicos identificaram um problema na coluna vertebral que exigia intervenção imediata. A cirurgia foi realizada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e ocorreu sem complicações.

O apresentador segue internado em uma unidade semi-intensiva enquanto passa pelo processo de recuperação, considerado delicado pelos profissionais responsáveis pelo caso.

Substituto

Durante o afastamento de Joel Datena, o Brasil Urgente permanece sob apresentação do jornalista Lucas Martins, que já vinha substituindo o titular em ocasiões anteriores desde o ano passado.

A ausência de Joel chamou atenção dos telespectadores logo nos primeiros dias, principalmente pela forte identificação do jornalista com o programa policial exibido diariamente pela Band.

Apesar da preocupação do público, a emissora tranquilizou os fãs ao informar que o quadro clínico do apresentador evolui positivamente e que a expectativa é de um retorno em breve, dependendo apenas da continuidade da recuperação médica.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Joel Datena

cirurgia

coluna
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Júlio Cezar, do Nosso Tom, anuncia parceria com Liah Soares em novo feat romântico

Música inédita foi gravada em estúdio no Rio de Janeiro e também ganhará videoclipe

20.05.26 9h42

CLIMÃO

Após fim com Vini Jr, Virginia chama atenção ao curtir post sobre 'vilões mascarados'; veja

A curtida da influenciadora repercutiu nas redes sociais na última terça-feira (19)

20.05.26 9h22

INTIMIDADE

Ator paraense aposta em 'celibato de casal' com a esposa para repor energias sexuais

Casal afirmou que decisão não teve relação com crise ou falta de desejo

20.05.26 8h58

FAMOSOS

Andressa Urach revela affair com Neymar e pede foco no hexa: 'Honre sua esposa'

Influenciadora usou os Stories do Instagram para aconselhar jogador de futebol

20.05.26 8h31

MAIS LIDAS EM CULTURA

ENTENDA

Ator que interpretou Bolsonaro no filme 'Dark Horse' ficou paranoico, revela jornal

O filme, apesar do alto investimento, não possuía também uma equipe de segurança comum, mas sim policiais aposentados.

20.05.26 5h46

CLIMÃO

Após fim com Vini Jr, Virginia chama atenção ao curtir post sobre 'vilões mascarados'; veja

A curtida da influenciadora repercutiu nas redes sociais na última terça-feira (19)

20.05.26 9h22

musa

'Tem que humilhar': web reage após Paolla Oliveira surgir de biquíni

Nos últimos dias, a artista tem compartilhado momentos da temporada de descanso em destinos turísticos italianos

20.05.26 9h02

FAMOSOS

Andressa Urach revela affair com Neymar e pede foco no hexa: 'Honre sua esposa'

Influenciadora usou os Stories do Instagram para aconselhar jogador de futebol

20.05.26 8h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda