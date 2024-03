João Vicenti, gaiteiro e tecladista da banda Nenhum de Nós, morre aos 58 anos

João Vicenti, gaiteiro e tecladista da banda Nenhum de Nós, morreu aos 58 anos em Porto Alegre na última terça-feira, 26. Ele lutava contra um câncer de rim que era tratado na capital. A causa da morte do músico foi insuficiente hepática, segundo o Hospital São Lucas.

VEJA MAIS

Thedy Correa, vocalista do grupo, publicou uma nota nas redes sociais em nome da banda lamentando a morte do "irmão". O último show de João Vicenti com a banda ocorreu em janeiro deste ano em São Francisco de Paula, na Região da Serra do Rio Grande do Sul. Antes, participou da temporada de cinco shows do espetáculo "Acústico 100" no Theatro São Pedro.