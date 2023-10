João Silva, filho de Faustão, lança programa na Band; saiba quando estreia

O filho do apresentador Fausto Silva, João Silva, 19 anos, fará a sua estreia na Band no dia 21 de outubro, às 20h30. O "Programa do João" terá um concurso para mulheres de todas as idades e nostalgia. Confira os detalhes!

João Silva, 19 anos, filho de Faustão, ganhou um programa na Band e a atração fez com que quase toda equipe do Programa do Faustão na Band fosse realocada para suas posições.

O quadro irá escolher entre as mulheres de todo o Brasil e todas as idades uma para fazer parte da equipe do palco. O quadro terá a nostalgia dos programas apresentados pelo pai, que também descobriu em seus programas as artistas: Adriana Esteves, Flavia Alessandra, Samara Felippo, entre outras.

