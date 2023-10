Faustão dá sua primeira entrevista após transplante do coração: 'sou um carro velho com motor novo'

Faustão concedeu sua primeira entrevista desde o transplante de coração que realizou no final de agosto. Em uma conversa com a jornalista Fabíola Reipert, da Record, que foi ao ar no Domingo Espetacular, o apresentador compartilhou detalhes sobre sua saúde.

Faustão revelou que já estava ciente da necessidade de uma cirurgia cardíaca em sua vida, porém, não fazia ideia de que seria um transplante. "O que dá pra fazer? Um cara que nunca fumou, bebeu, usou droga e caiu na malha fina? É genética mesmo, talvez tenha sido herdado de um avô paterno, que morreu em 1937, que tinha algo semelhante, mas tive que enfrentar", afirmou.

O apresentador contou que sentiu a diferença logo após o transplante. "Foi um dia depois, já me sentindo um carro velho com motor novo. Tem que consertar o resto dele. Você sente a diferença na hora, o coração é outro", disse.

Retorno à televisão

Faustão também falou sobre voltar para a televisão, mas ressaltou que a prioridade é sua saúde e recuperação. "Boa pergunta, não tô decidido, muita gente fala que jamais, mas eu estou focado na saúde. Primeiro, tem que ver isso. Ano que vem, vamos ver", concluiu.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)