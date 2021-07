João Figueiredo, marido de Sasha, conta que convidou a amada para dirigir um de seus clipes

João Figueiredo resolveu bater um papo e confessou como é dividir com Sasha Meneghel, sua atual esposa, a vida profissional. Dessa forma, o cantor revelou que convidou a filha de Xuxa para dirigir um de seus clipes.

João afirma que sempre acreditou no talento da companheira e que por isso a chamou. “É um desafio sempre! Ela tem o trabalho dela como modelo e nunca tinha trabalhado como diretora, mas ela sempre gostou da parte de trás da câmera![…] Eu sempre percebi esse interesse dela. Ela realmente tem um dom! É muito criativa! Acho que o fato de ter crescido nesse ambiente, isso inspirou ela a gostar disso. Ela sempre gostou mais de ficar atrás das câmeras do que na frente. Então eu falei ‘Amor, quero que você dirija meu próximo clipe”, declarou.

No entanto, Sasha não aceitou o convite imediatamente. Sendo assim, a loira pensou duas vezes antes de topar o desafio. João Figueiredo, por sua vez, resolveu ajudá-la convocando uma equipe de suporte para trabalhar com a parte criativa do projeto.

“Ela ficou meio: ‘Como assim? Você tem certeza do que está fazendo?’ Eu falei que sim, que tinha certeza absoluta. Eu tenho um diretor, que costumo trabalhar e falei: ‘Quero que você dirija, o Rodrigo vai estar junto com você te dando suporte de questões técnicas, mas eu quero que tenha o teu olhar ali, sua intenção”, disse ele, em entrevista à revista Caras.

Por fim, João Figueiredo comentou sobre o fato de receber o apoio da companheira Sasha Meneghel durante todo o trabalho. “Foi muito fácil! A gente sabe separar muito bem o que é profissional e o que é pessoal[…] Mas depois, sentar e ver com a sua, na época, noiva e ver o resultado de algo que vocês fizeram juntos e alcançou tantas pessoas é incrível”, disse ele.