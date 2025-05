João Côrtes, destaque no cenário artístico brasileiro, brilha em ‘Encantado’s’

A nova temporada de “Encantado’s”, série original Globoplay, chega à TV Globo nesta terça-feira, 29. A produção brasileira está em seu terceiro ano e conta com João Côrtes no elenco. O multiartista de 29 anos interpreta Celso Tadeu, um locutor de supermercado que leva uma vida dupla. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, ele fala sobre a carreira, o contexto do audiovisual no Brasil e o papel desempenhado no seriado.

Além de ator, João Côrtes é roteirista, produtor, diretor, cantor e músico. Com 12 anos de carreira, ele tem trilhado por caminhos nacionais e internacionais, participando de filmes de longa e curta-metragem, novelas, séries, espetáculos de teatro e festivais de premiação. “Eu me entendo como um artista movido pela curiosidade e pela necessidade de me expressar de diferentes formas. Seja como ator, autor ou músico, o que me guia é sempre uma inquietação - uma vontade de comunicar algo, de provocar emoção, de criar pontes com quem está do outro lado”, explica.

João detalha que, enquanto ator, ele escuta muito e empresta o corpo para dar vida a outras histórias. Por outro lado, no papel de autor, ele prefere escrever acerca daquilo que o inquieta ou emociona, focando em personagens com conflitos reais. A intuição floresce mais no âmbito musical, no qual João diz que esboça sentimentos que, muitas vezes, não sabe nomear. “No fim, todas essas linguagens se complementam, são formas diferentes de expressar o que me atravessa”, aponta.

No Brasil e em outras partes do mundo, a produção e o consumo de materiais audiovisuais tem alterado conforme a passagem do tempo e a evolução das tecnologias. Ademais, também considera-se, nesse cenário, o financiamento para as criações saírem do papel e chegarem ao público. João vê esse contexto de reestruturação como um misto de desafio e esperança.

“Como criador, eu enxergo uma grande oportunidade nesse cenário, a de contar histórias mais plurais, mais diversas, que representem de fato o Brasil que vivemos. Tem muita gente talentosa emergindo, querendo ocupar espaço, e isso é fundamental para renovação do nosso mercado”, declara. O artista, assim, ressalta: as políticas públicas devem ser fortalecidas e, de igual maneira, a formação e o acesso às produções culturais precisam ser mais democráticas.

“O audiovisual é memória, identidade e ferramenta de transformação. Então, apesar de tudo, acredito que estamos em um ponto de virada importante”, pondera João. Filmes, séries e outras produções do gênero são parte do dia a dia dele, que as consome em seu tempo livre. João também trabalha como dublador e já esteve nas obras "O Reino Gelado 2", "O Reino Gelado: A Terra dos Espelhos", "O Reino Gelado: Fogo e Gelo", "Ugly Dolls", "WolfPack" e "1923".

Nascido em família de músicos, o artista ganhou o reality “Popstar”, da Globo, em 2018. No ano seguinte, João estreou como apresentador do programa ao lado de Thaís Araújo. “Eu gosto do que me desafia, do que me tira da zona de conforto, do que eu não consigo me imaginar fazendo, porque acredito que são essas as experiências que mais nos fazem crescer como artistas”, fala.

João Côrtes abrilhanta o seriado "Encantado's" como Celso Tadeu, um locutor de supermercado e coreógrafo de escola de samba (Ítalo Gaspar)

Encontro de realidade e ficção

Celso Tadeu, personagem de João, diverte os clientes do supermercado herdado por Eraldo, papel de Luis Miranda, e Olímpia, vivida por Vilma Melo. O locutor, com improvisos e irreverência, melhora o dia daqueles que por ali passam, transmitindo alegria. À noite, entretanto, ele se dedica a outra atividade completamente diferente: coreógrafo da escola de samba “Jóia do Encantado”.

“Essa vida dupla fala muito sobre como a gente, como povo, se reinventa o tempo todo para dar conta de viver, de trabalhar e, ao mesmo tempo, manter viva a paixão pela arte, pela cultura popular”, fala João Cortês. Para o ator, uma das coisas mais bonitas da série é mostrar a “força criativa” que há nos brasileiros. Seu personagem, Celso, sonha em atuar em musicais e firmar carreira na Broadway.

Assim como o artista, Celso e outras personagens também têm mais de uma versão, vivendo em ambientes variados com papéis distintos. Em “Encantado’s”, eles transitam entre os dias no supermercado e as vivências na escola de samba — essa é a representação da rotina e do sonho, conforme João. O artista destaca que a mistura dos mundos é feita de forma leve, divertida e real.

A terceira temporada da série está com mais diversão, afeto e surpresas, segundo João. “Os fãs podem esperar situações novas, muitas reviravoltas dentro desse universo tão único, com direito a confusões, emoção e, claro, muito samba”, afirma. Os novos episódios do seriado homenageiam os 60 anos da TV Globo, com participações especiais e cenas de referência.

“Encantado’s” é criação de Renata Andrade e Thais Pontes. Junto às criadoras, Antonio Prata, Chico Mattoso e Hela Santana escreveram a produção. A série, com direção artística de Henrique Sauer, está disponível na plataforma de streaming Globoplay. Além de João Côrtes, Luis Miranda e Vilma Melo, o elenco é formado por Paulo Lessa, Thiago Tomé, Ramille, Ludmillah Anjos e Dandara Mariana.