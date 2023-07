João Bosco participa de exposição no RJ e homenageia advogada Marinete da Silva, mãe de Marielle

O cartunista João Bosco do Grupo Liberal está participando de uma exposição denominada "Terezas", no Memorial Zumbi dos Palmares, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ao todo, 32 caricaturas de artistas brasileiros fazem parte da exposição, alusiva ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-americana e Caribenha, e do Dia Nacional de Tereza de Benguela. A advogada Marinete da Silva, mãe de Marielle Franco é uma das homenageadas.

Bosco participa da exposição com três caricaturas, uma delas representando a advogada Marinete da Silva, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB/RJ e mãe da vereadora e ativista Marielle Franco, assassinada em 14 de março de 2018. As outras caricaturas são das mulheres de volta redonda.

A homenageada Marinete da Silva comentou sobre a exposição de caricaturas feitas pelo artista paraense, ao ter acesso por meio do celular das imagens da exposição. A advogada adiantou que está organizando a agenda para visitar a exposição. "Eu acho super importante a exposição, mas ainda não tive a oportunidade de ir. É longe, tenho que me deslocar e organizar a agenda. Eu to precisando muito ir conhecer a exposição. Conhecer a homenagem a Marielle e ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-americana e Caribenha, e do Dia Nacional de Tereza de Benguela", disse.

Marinete relembrou que hoje, 27 de Julho, se Marielle estivesse viva completaria 44 anos. Por isso, receber essa homenagem no mês de julho, tem um significado especial. "Obrigada, todas lindas! Muito obrigada", disse ao ver a parede com as caricaturas. E continuou. "É uma honra, é o aniversário da minha filha, então é muito importante para o legado dela", pontuou.

"Estaremos aqui no Rio de Janeiro, realizando uma missa e uma assembleia perto da estátua da minha filha e vamos levar umas flores. À tarde vamos para a maré, para lançar a autobiografia de Marielle. Celebrar o legado dela num território dela. O significado dela, do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-americana e Caribenha, e do Dia Nacional de Tereza de Benguela, é uma satisfação enorme enquanto mulher negra. Eu agradeço muito por continuar falando da história dela, enquanto parlamentar e ativista", finalizou.

João Bosco contou como surgiu o convite e destacou a responsabilidade e inspirações para retratar as mulheres homenageadas. "O convite surgiu de amizades que tenho com cartunistas e pessoas ligadas às artes gráficas do Rio de Janeiro, pra mim sempre é sempre motivo de orgulho está representando Belém em vários eventos de humor fora do estado. Já participei de inúmeras exposições de caricaturas pelo Brasil, então vejo que sempre meu nome está em alguma lista de eventos dessa linha de caricaturas, charge ou cartum, sempre homenageando personalidades do país. Essa exposição teve um carinho especial, desenhar mulheres negras de Volta Redonda, para o Memorial Zumbi no RJ. A escolha de cada personalidade teve um critério: descrever no desenho as profissões de cada uma mulher negra, Recebi um release de cada participante pra retratar suas personalidades", disse.

A exposição é fruto da empreitada da coordenadora do memorial, Renata Ferreira, em parceria com o professor de desenho e curador Pedro Dias, que fez a curadoria e reuniu os caricaturistas brasileiros, com a finalidade de valorizar a importância da representatividade das mulheres negras do país.

Além do paraense João Bosco, os artistas brasileiros: Alan de Paula, Amorim, André Barroso, Bira Dantas; Cláudia Carezatto, Clóvis Lima, Cristóvão, Eduardo Baptistão e Gilson Farias. Além de Jota A, Kadu, Pedro Dias, Rafael Alves, Taís Carezatto, Victória Dias e Vítor Vanes.

A exposição leva o nome de “Terezas”, em homenagem a Tereza de Benguela, mulher negra, líder quilombola e que estava a frente do Quilombo do Piolho, no atual estado de Mato Grosso. Tornou-se heroína, pois a comunidade negra e indígena resistiu à escravidão por duas décadas, sob a sua liderança. A exposição inaugurada nesta terça-feira, 25, segue com visitação até o dia 18 de agosto, sempre de 9h às 17h, no Memorial Zumbi dos Palmares, na rua Vinte e Três - Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.