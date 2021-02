Jhenyfer Lira apresenta 'Plano B' em Sons do Pará

Maranhense de nascimento, mas paraense de coração, a cantora Jhenyfer Lira estreia no Sons do Pará, na TV Liberal, nesta sexta-feira (5) com sua nova música de trabalho "Plano B". A artista está ansiosa com a divulgação do novo clipe que foi gravado em Mocajuba. E para quem quiser conferir a gravação completa, o lançamento será no próximo dia 12, no youtube. Ainda neste primeiro semestre a artista deve lançar o EP com seis faixas que vem trabalhando desde o ano passado.

O single é um incentivo a superação de relações que não são recíprocas. Na canção, escrita por Cabrera e Breno Casagrande e no ritmo dançante do pop calipso, a cantora conta uma experiência que tinha tudo para ser não feliz, mas que seu amor próprio a fez dar a volta por cima.

“Não é porque você se doa e investe em alguém, que você está errado ou sendo bobo, quem perde é quem não valoriza e te trata como plano b”, explica Jhenyfer “assim como cuidamos do outro, existe um momento que devemos seguir em frente sozinhos, cuidar de si e superar”, completa.

"Plano B" é mais uma das seis faixas que vai estar no EP. Nesse trabalho, Jhenyfer explica que vem passeando pelo brega pop, que tem influência de várias vertentes do brega, sendo que com uma batida mais eletrônica. " A gente renovou o pop brega, a gente vem fazendo várias misturas com uma batida mais pop", explica a artista.

O clipe foi gravado em novembro do ano passado no município de Mocajuba com o intuito de mostrar as belezas naturais do Pará. Mas esse trabalho foi marcante para a artista, pois no processo de gravação acabou se acidentando. "Eu achei que tivesse sido apenas uma torção, mas descobri depois que tinha quebrado. Se tem um lugar bom de superar qualquer coisa, é aqui em Mocajuba”, brinca a artista.

Jhenyfer Lira canta, dança, compõe e produz. Há 21 anos mora em Belém do Pará. Em carreira solo desde 2018, a artista carrega uma mistura de ritmo pop com brega como sua marca.

Começou a cantar com 12 anos na escola e na igreja. A carreira artística iniciou em 2002, como vocalista da banda Beijo de Moça , com quem lançou três álbuns e um DVD ao vivo. Na carreira solo produziu singles como “Alô” , com mais de 2,2 milhões de visualizações em seu canal no YouTube. “No Baile” , que também somou mais de 1,3 milhão de visualizações na plataforma, e “Dancinha do Lamento”.

Recebendo do site o marco de mais de 4,8 milhões de views , em seu canal, durante o ano de 2020. O novo EP está sendo dirigido pelo produtor musical Cabrera (produziu Claudia Leite, Ludmilla, Simone e Simaria, entre outros).