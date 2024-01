Jheni Cohen realiza show especial do novo EP em Belém

A cantora paraense Jheni Cohen realiza o show de lançamento do seu EP "SOLO", no dia 27 de janeiro na loja Na Figueredo, em Belém, a partir das 19h. O projeto tem produção assinada pelos músicos paraenses Reiner e Pratagy, do Selo Caqui e traz referências do pop às sonoridades brasileiras, synths e beats marcantes, tendo o Indie Pop em sua raiz. Com quatro canções que falam sobre crescimento pessoal, liberdade e superação, o projeto carrega fortes influências de artistas femininas da cena nacional e internacional como Kali Uchis, Manu Gavassi e Duda Beat.

A cantora contou que a carreira solo foi um momento de redescoberta musical. “Passei um período longe da música e estive nesse processo de amadurecimento e mudanças, até me encontrar de novo artisticamente”, explicou. Ela afirmou ainda que as canções do novo projeto surgiram durante um período de superação. “São quatro faixas que abordam minhas experiências pessoais de uma forma divertida, onde eu mantenho a minha identidade”.

Jheni destacou que além do Indie Pop, ela flerta com gêneros musicais diferentes. “É um projeto com uma pegada mais eletrônica que relata minha nova versão”. A artista paraense declarou que o fala sobre seu crescimento pessoal, libertação e superação. “É o resultado de um processo árduo vivido durante o ano de 2023, onde consigo me encontrar novamente como artista, humana e mulher”.

A cantora sempre esteve inserida dentro do cenário musical em sua vida. “Comecei a compor com 12 anos, eu grava vídeos na internet, mas minha carreira de fato iniciou em 2018”. O principal objetivo da artista é poder levar sua música para além das fronteiras paraenses.

Jheni Cohen é uma cantora e compositora de Belém do Pará. Com 24 anos, a artista está no cenário musical há cinco anos. Começou nos vocais da banda paraense de indie Rock "Noturna". Desde 2018, a cantora lançou gravações de singles e EP, contabilizando inúmeros shows pela capital paraense. A artista iniciou sua carreira solo com o lançamento dos singles "Foi um prazer" e "Me atura" que estão presentes no EP de estreia intitulado "SOLO".

Agende-se

Show de Lançamento do EP ‘SOLO’ da cantora Jheni Cohen

Data:

Hora: 19h

Local: Na Figueiredo (Avenida Gentil Bitencourt, 449)

Ingressos antecipados $15 através das redes sociais da artista @jhenicohen e

$20 na portaria no dia do evento