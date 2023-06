Jeff Machado contou à mãe que Bruno estava muito estranho dias antes do crime

O ator Jeff Machado contou para a mãe Maria das Dores Machado, 73 anos, que o amigo Bruno Rodrigues estava "muito estranho" dias antes de sumir. A polícia aponta Bruno como um dos suspeitos pela morte do ator, que foi encontrado enterrado em um baú na sua casa.

"No dia 15 de janeiro, eu falei com o Jefferson. Ele disse: 'Mãe, o Bruno está muito estranho. Eu tento falar com ele, porque tenho que fazer um MEI (Microempreendedor Individual). Ele marcou, e não veio. Eu já teria que entrar nessa novela agora'", contou a mãe ao site Splash do UOL.

Na época, Maria ainda tentou tranquilizar o filho, embora também tenha ficado desconfiada de Bruno. "Eu disse: 'Ah, meu filho, às vezes, eles estão com muito trabalho, mas vai dar tudo certo.' Eu nunca botei pensamento negativo em nada."

Jeff declarou à mãe que estava desanimado com a falta de retorno de Bruno, que se passava por produtor e havia prometido ao ator um papel em uma novela em troca de dinheiro.

"Naquele dia ele já estava alugando uma casa, já estava cavando um buraco, já estava preparando tudo. Tudo. Meus Deus! Como diziam as pessoas antigas: 'Que sangue frio'. Que sangue frio ter uma pessoa dessa, um bandido, e ainda procurando defesa", afirmou a mãe incrédula.

A mãe do artista afirma que Bruno tentou desqualificar o filho em depoimento. "Quando fizemos o boletim de ocorrência aqui [Araranguá, Santa Catarina], o meu filho [Diego Machado] pediu para ele [Bruno] fazer um. Daí ele falou que o Jeff era depressivo, bipolar [...] para a polícia pensar que o Jeff tinha tido um surto."