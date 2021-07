JChris lança 'Caliente', seu novo single em conjunto com Naldo Benny

Nascido nos Estados Unidos, Chris Urquiaga, mais conhecido como JChris, tem família brasileira e traz em sua música muitos traços latinos. 'Caliente', é o seu novo trabalho em parceria com o cantor Naldo Benny, e foi produzido pelo produtor brasileiro Rick Joe. O clipe da música foi gravado na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro.

Assista o clipe.

O cantor Naldo Benny, afirmou que todo o processo de composição da nova música, e a gravação do clipe foi muito prazeroso para ele. "A vibe durante a gravação do clipe foi muito boa e é muito maneiro ter gravado no Vidigal! Eu amo aquele lugar”, disse o cantor.

Além de cantor, Chris Urquiaga também é compositor, pianista, produtor, e ainda interpreta a drag queen Cara Linda, também cantora. Seu primeiro single como JChris, uma releitura de Macarena, reuniu mais de 280.000 streams no Spotify e ajudou a ganhar 40.000 fãs no Instagram.