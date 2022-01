Janet Jackson divulga novo trailer e data de estreia no Reino Unido de seu documentário

Janet Jackson divulgpu que no próximo dia 31 de janeiro vai ao ar, no Reino Unido, a série documental de quatro partes. "Janet Jackson" vai estrear no Sky Documentaries e NOW com dois shows duplos sendo exibidos em noites consecutivas.

O documentário promete acompanhar a história de vida de Jackson “em suas próprias palavras” e marca 40 anos desde o lançamento de seu primeiro álbum. A sinopse diz: “Janet teve imenso sucesso, mas também viu uma tragédia incrível. Ela suportou uma vida privada tumultuada em face do escrutínio público extraordinário“.