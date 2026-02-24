'Jane Eyre': Clássico de outra Brontë terá nova versão para as telas com Aimee Lou Wood
Após O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, ganhar uma releitura com Margot Robbie e Jacob Elordi (em cartaz nos cinemas), um clássico de outra irmã Brontë terá nova versão para as telas: Jane Eyre, de Charlotte Brontë, será adaptado em série, estrelada por Aimee Lou Wood.
A atriz britânica, mais conhecida pelas séries Sex Education e The White Lotus (com a qual concorreu ao Emmy), também tem em seus próximos projetos os filmes dos Beatles, nos quais viverá Pattie Boyd, primeira esposa de George Harrison.
Assim como aconteceu com o romance gótico de Emily Brontë, Jane Eyre, publicado por Charlotte em 1847, foi adaptado diversas vezes para o audiovisual. Entre os destaques estão os filmes de 1943, com Joan Fontaine e Orson Welles; de 1996, com Charlotte Gainsbourg e William Hurt; e de 2011, com Mia Wasikowska e Michael Fassbender. A trama também ganhou minisséries, sendo a produção da BBC de 2006 a mais elogiada.
A obra, um romance de formação, acompanha a protagonista-título, Jane Eyre, uma órfã que enfrenta maus-tratos na infância e, no início da vida adulta, se torna governanta do misterioso Sr. Rochester, por quem se apaixona. Na época, o livro foi considerado revolucionário por tratar questões como classe, sexualidade e independência feminina.
O roteiro da série será assinado por Miriam Battye, que trabalhou em Succession. A produtora britânica por trás da nova série, Working Title, está atualmente readaptando o clássico Razão e Sensibilidade, de Jane Austen, em um filme protagonizado pela a atriz Daisy Edgar-Jones.
A empresa também esteve por trás de outras duas celebradas versões dos clássicos da autora inglesa: Orgulho e Preconceito, de 2005, com Keira Knightley e Matthew Macfadyen; e Emma, de 2020, com Anya Taylor-Joy.
