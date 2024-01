Jandira Martini morreu: atriz da Globo de 78 anos perdeu a luta contra o câncer

Nesta segunda-feira (29), a atriz e escritora Jandira Martini faleceu, aos 78 anos. Ela lutou durante anos contra um câncer de pulmão. A notícia foi dada por um dos melhores amigos da atriz, o ator Marcos Caruso, na manhã desta terça-feira (30).

Em seu perfil no Instagram, Caruso publicou um texto lamentando a perda da grande amiga e parceira de trabalho. "Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra. Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com a sua partida", escreveu o ator.

Jandira foi uma das figuras marcantes da televisão brasileira. Ela ficou muito conhecida por dar vida à grandes personagens como Zoraide, na novela 'O Clone', Teodora Abdala, em 'Sassaricando', Dona Antônia, em 'A Casa das Sete Mulheres' e Dona Genu, em 'Éramos Seis', onde fez par com o amigo Marcos Caruso.

Jandira faleceu nesta segunda-feira (29), e ainda não há informações sobre o sepultamento da artista.