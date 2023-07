A “Musa do Verão” do jornal O Liberal e do jornal Amazônia deste domingo, 23, é a administradora e estudante de biomedicina Janaina Alves Moraes. Ela tem 36 anos e é natural de São Paulo (SP), posou para as lentes do fotógrafo Fábio Pina quando estava de passagem pela capital paraense. Além de falar sobre a importância das mulheres manterem a autoestima, ela também deu dicas práticas de como cuidar do corpo não somente na estação mais quente como no ano inteiro.

O convite para estampar a “Musa do Verão” surgiu quando o fotógrafo entrou em contato pedindo para que ela disponibilizasse as fotos para o projeto do Grupo Liberal. Janaina disse ter ficado animada com a proposta: “Eu prontamente aceitei”.

Confira o ensaio:

Janaina Alves é a ‘Musa do Verão’ da semana e fala sobre sensualidade e amor próprio Janaina Alves (Fábio Pina) Janaina Alves (Fábio Pina) Janaina Alves (Fábio Pina) Janaina Alves (Fábio Pina) Janaina Alves (Fábio Pina) Janaina Alves (Fábio Pina)

Fazer as fotos para a administradora foi algo muito natural porque sempre gostou de fotografias, mas o ensaio em específico realizado com Fábio proporcionou à paulistana um olhar diferente para si mesmo.

“Foi incrível! Eu confessei que passei a me olhar com mais carinho e admiração. Aliás, sugiro a todas as mulheres que façam o mesmo. Os ensaios sensuais possibilitam a reconciliação de mulheres com o próprio corpo e o resgate da autoestima”, aconselhou.

Segundo ela, o público pode esperar cliques ousados, que retratam uma mulher segura de sim. “A sensualidade foi o carro chefe deste ensaio, mas esperem mais que isso… Essas fotos retratam uma mulher segura, que tem confiança, administração e respeito pelo próprio corpo”, complementou Janaina.

Ao ser questionada sobre dicas de bem estar para o verão, ou como aproveitar a época sem deixar a saúde de lado, a paulistana elencou, que em primeiro lugar, a mulherada não pode deixar beber água.

“Hidrata-se! Depois sugiro que façam esporte, algo que se identifiquem, mas a melhor dica é que isso seja feito não somente no verão, mas sempre”, declarou.

Janaina se diz feliz por fazer parte do projeto e ressalta a importância: “Acredito que possa influenciar as pessoas a se cuidarem mais, e isso acaba se perdurando durante todo o ano”.