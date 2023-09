Jade Picon chama atenção com foto de maiô fio-dental em bastidores de ensaio

A atriz e influencer Jade Picon chamou atenção de seus seguidores após divulgar registros de um dia de trabalho ao fotografar e gravar para uma campanha, com direito a desfile de looks diante das câmeras.

Além de vestidos, entre transparência e decote, sainha e top cropped, Jade ainda roubou a cena de maiô fio-dental vermelho recortado enquanto posava diante de um cenário que reproduzia um pôr do sol. Recentemente, a artista marcou presença em vários dias do The Town, festival de música que tomou o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, por cinco dias.

Ela chegou a ir com o umbigo tampado e um look de R$ 40 mil, e ainda falou do recente de silicone nos seios. E ainda falou sobre os planos de seguir a carreira de atriz. Sobrou tempo até pra Jade deixar seus fãs eufóricos ao reencontrar Paulo André, com quem teve um romance durante o BBB22, e curtir o show de Ne-Yo com ele. Os dois ainda foram vistos conversando em uma área VIP do festival.

Confira o ensaio publicado por Jade Picon:

