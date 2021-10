Jacira Santana, mãe de Gil do Vigor, fala que deixa Belém com diversos aprendizados

A mãe do ex-bbb Gil do Vigor, Jacira Santana, disse que nesse período em Belém recebeu vários aprendizados, inclusive, com relação aos cuidados com o meio ambiente. “É uma cidade cheia de árvores e com uma natureza muito forte. Aprendi muita coisa durante os passeios que fiz e deixou Belém muito agradecida e feliz por tudo que vivi”, destaca a mãe do ex-bbb.

Jacira disse que chegou a fazer chamada de vídeo com o filho durante essa temporada em Belém e dividiu com ele sobre alguns dos momentos em que viveu na cidade. "Falei com ele e falei sobre a minha felicidade de estar aqui neste momento. Deixo Belém muito feliz", garante