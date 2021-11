JacaFest! e 2ª edição do Circuito Capo-rimbó agitam a cidade neste sábado

Uma brincadeira durante as aulas de percussão do grupo Vivência Percussiva em baixo de uma árvore, no Centro Comunitário Tiradentes, no bairro da Marambaia, em Belém, deu origem ao JacaFest!, um festival gastronômico e cultural que está em sua terceira edição.

O evento está programado para este sábado (20), a partir das 9h, na Associação Dos Servidores da Seduc - Asseduc - com um total de 10 atrações musicais e de dança, artesanato e feira gastronômica com pratos preparados a partir da jaca. Paralelamente, no mesmo espaço, ocorrerá a 2ª edição do Circuito Capo-rimbó, promovido pela Associação de Capoeira Menino é Bom, que une a capoeira ao carimbó, numa valorização da força da ancestralidade negra.

Mestre Flávio Gama é professor de percussão e um dos responsáveis pela organização do Jacafest!, por meio da Vivência Percussiva da Marambaia. Ele conta que a ideia de fazer o festival surgiu por um acaso, mas que já na primeira edição o festival mostrou-se viável ao propósito de divulgar a percussão e, ao mesmo tempo, angariar fundos para a reconstrução de um Centro Cultural em Icoaraci.

“Estamos buscando esses resultados e, para isso, contamos com a ajuda de várias pessoas nessa programação, desde o pessoal do artesanato que doou peças para serem sorteadas durante a programação, assim como das bandas que vão se apresentar. É um evento totalmente colaborativo, onde cada um contribui com alguma coisa”, explica.

A programação está dividida em duas partes. “Teremos uma que o Capo-rimbó, mais voltada para a questão da capoeira e do carimbó e uma outra que é o JacaFest com várias atrações musicais, aulas de percussão, sorteio de brindes, roda de carimbó, de capoeira, feira gastronômica e de artesanato, banho de piscina, entre outras atrações”, cita.

As apresentações culturais vão ficar por conta do Circuito Cultural Capo-rimbó; Maiara Almeida; Juan Paladino; Eduardo Branco e os Tambores Encantados; Black Fraude; Bando Masto Dontes; Pitiú de Cobra; Carimbó Tamaruteua e Raule Assunção.

Capo-rimbó

A instrutora de corda roxa da Associação de Capoeira Menino é Bom, Andreza Silva, conhecida como Andreza Miudinha, explica que o Circuito Cultural Capo-Rimbó é um evento que busca promover a troca de saberes, a partir de encontros e reencontros, para fortalecer e construir laços de afeto entre os fazedores da capoeira e do carimbó. “Essa é uma forma de valorizar a nossa cultura popular, além de possibilitar a arrecadação para contribuir para o espaço cultural em construção”, detalha ela, que é a idealizadora do evento.

Andreza Miudinha destaca que o Circuito ocorre em três etapas. A primeira em outubro foi realizada na Escola de Samba Unidos da Baixada, em Icoaraci. O segundo agora juntamente com o Jacafest! e um terceiro que ainda está sendo planejado. “Nosso objetivo é aumentar as possibilidades de inauguração do Centro Cultural em 2022”, justifica.

A Associação de Capoeira Menino é Bom foi fundada em 2000 pelo Mestre Mauro Celso e alguns estudantes de Icoaraci, que desenvolvem um trabalho filantrópico com crianças oriundas de famílias de baixa renda e atua tanto em trabalhos sociais quanto em eventos esportivos.

Agende-se:

3a edição do JacaFest! e 2ª edição do Circuito Capo-rimbó

Data: sábado, 20, a partir das 9h, na sede da Associação Dos Servidores da Seduc (Asseduc), na Av. Augusto Montenegro em frente à Estação do BRT do Conjunto Maguari

Ingressos: R$ 10

Informações pelos números: 98054-7604 (Mestre Flávio Gama) e 98284-6241 (Instrutora Andreza Miudinha).