Ivy Moraes pede empresário em namoro

Ivy Mores compartilhou com seus seguidores, na rede social, o momento em que pediu o empresário Fernando Borges em namoro. Os dois já tinham se relacionando antes de Ivy entrar no BBB, mas terminaram o relacionamento, quando ela saiu do confinamento e reatou com o ex-marido Rogério Fernandes.

Novamente solteira, a ex-BBB reatou o relacionamento com Fernando, e no dia 30 de julho compartilhou com seus seguidores o momento em que fez o pedido para o companheiro, que aceitou e se declarou para a namorada em seu perfil na rede social.

"Eu e o Fernando amadurecemos demais com aquele término e com as coisas que passamos. Acredito que isso fez com que nosso relacionamento ficasse ainda mais maduro e fez com que a gente enxergasse que é exatamente isso que a gente quer. A gente quer ficar junto um do outro", afirmou Ivy em entrevista para o portal O Dia.