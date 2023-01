Ivete Sangalo rompe com empresário após 12 anos de parceria

A cantora Ivete Sangalo já começou o ano de 2023 com mudanças e polêmicas. A artista não tem mais o empresário Fábio Almeida como responsável pela carreira. De acordo com a coluna de Monica Bergamo, do jornal "Folha de S.Paulo", a dupla rompeu a parceria após doze anos trabalhando juntos e só se falam por meio de advogados.

A publicação afirma ainda que a decisão de ter deixado de trabalhar com Ivete partiu do próprio Fábio, que teria sido motivado pela falta de acesso ao balanço financeiro da cantora. Segundo interlocutores que foram ouvidos por Bergamo, o fator se torna um empecilho porque apesar de conseguir mais parcerias comerciais para Ivete, não tinha controle sobre os gastos.

Outros motivos foram as desavenças na forma de enxergar o futuro profissional da cantora, e o fato de Fábio, que integra a Iessi Music, não se sentir valorizado na sociedade. O empresário teria reclamado ainda de oscilações no temperamento de Ivete e da irmã e dito que ambas teriam mudado a forma como o tratavam depois que todas as dívidas da gestão anterior foram pagas. A cantora não se pronunciou sobre o assunto.