'Itália Mia' se despede do público com Festival de Cinema Italiano e mostra de filmes inéditos

O Festival de Cinema Italiano é exibido pela primeira vez em Belém, dentro da programação do Festival Itália Mia, com realização do Grupo O Liberal. Os festivais movimentam a capital paraense apresentando a atmosfera da gastronomia, espetáculos, músicas e filmes italianos, entre a Estação das Docas e o Sesc Ver-o-Peso. A programação de filmes com a Mostra de Filmes Inéditos é exibida no Cine Sesc Ver-o-Peso e termina neste domingo, 27, e é gratuita.

O jornalista e colunista de O Liberal, Ismaelino Pinto, além de crítico de cinema, é o coordenador da Mostra de Cinema Italiano no Festival Itália Mia e faz um balanço do Festival, além de destacar a programação de cinema que começou ontem, 25, e segue neste sábado, 26, e domingo, 27. "É uma novidade na cidade. Pela primeira vez o Festival de Cinema Italiano entra no circuito, são 39 cidades e, este ano, Belém pela primeira vez está em pauta. A expectativa também de junto com tudo isso ganhar uma sala de cinema, de arte. Até então tínhamos só o Olímpia que está fechado e o Cine Líbero Luxardo que funciona. Agora teremos mais um espaço para cinema de qualidade, arte. Uma sala confortável, com equipamento de ponta, de qualidade com 45 lugares, muito bem localizado", destacou.

O público poderá prestigiar no final de semana a Mostra de Filmes Inéditos, inclusive, indicados ao Oscar 2023 que com exclusividade chega à tela do Cine Sesc Ver-o-Peso, conta Ismaelino. "Não só resgata fazendo essa retrospectiva como também resgata vendo o novíssimo cinema italiano que provavelmente vai ainda demorar para passar no circuito comercial. Com a Mostra de filmes inéditos, entre filmes que foram premiados e estrearam no festival de Veneza, Berlim. O Filme 'Nostalgia' indicado ao Oscar 2023 ainda não entrou no circuito comercial e será apresentado. Então, teve o recorte dos clássicos e agora dos inéditos, do novíssimo cinema Italiano", ponderou.

O evento é gratuito, reforça Ismaelino que também destaca as parcerias que foram primordiais para o sucesso do evento realizado pelo Grupo O Liberal com o patrocínio de Prefeitura de Belém, Mirella, BeiT, Embaixada da Itália no Brasil e Italian Trade Agency e apoio institucional do Governo do Pará. "Primeiro lugar que é uma programação sensacional e de graça, uma programação do Grupo Liberal junto com a embaixada para fazer com que as pessoas voltem, que as pessoas resgate o contato que que se teve durante muitos anos com o cinema italiano. Não só com o cinema, com a música. A gastronomia é muito presente, mas o cinema e a música estavam muito mais presentes em épocas atrás", concluiu.

Edicarlos Matos, gerente do Sesc Ver-o-Peso também celebra a parceria firmada com o Grupo Liberal na execução do projeto e este é mais um que se soma ao sucesso e antecipa os planos para o futuro do espaço. "O Sesc Pará e o [Grupo] Liberal costumam realizar ações voltadas para a sociedade, oportunizando o acesso a diversificação da cultura. Desta vez, o Sesc Pará na sua Unidade Sesc Ver-o-Peso passa a ter em sua programação, uma Sala de Cinema Digital. O próximo passo, deste novo espaço, serão as programações regulares, além de buscarmos produtoras e cineastas locais para exibirmos filmes regionais, valorizando a produção do cinema paraense", finalizou.

Confira a programação de sábado e domingo



Sábado (26):



-16h: "Toilet", direção e elenco Gabriele Pignotta.



- 18h: "Calcinculo" (Carrossel), direção Chiara Bellosi e elenco: Gaia Di Pietro, Andrea Carpenzano, Barbara Chichiarelli, Giandomenico Cupaiuolo e Francesca Antonelli.



20h: "Hill of Vision- L'Incredibile Storia Do Mario Capecchi" (Hill of Vision - A Incrível História de Mario Capecchi), direção Roberto Faenza e elenco: Laura Haddock, Edward Holcroft, Elisa Lasowski, Francesco Montanari, Jake Donald – Crookes, Sofia D’Elia, Ruben Buccella e Lorenzo Ciamei.



Domingo (27):



-16h: "I Fratelli de Filippo" (Os Irmãos De Filippo), direção Sergio Rubini e elenco: Giancarlo Giannini, Mario Autore, Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel e Biagio Izzo.



-18h: "Siccità" (Seca), direção Paolo Virzì e elenco: Monica Bellucci, Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno e Claudia Pandolfi.



-20h: "Acqua e Anice" (Água e Anis), direção Corrado Ceron e elenco: Stefania Sandrelli, Silvia D'Amico, Paolo Rossi, Luisa De Santis e Diego Facciotti.