'Isso vai para o meu currículo', diz Pinduca sobre homenagem da Quem São Eles

Poucos dias após completar 89 anos, o Mestre Pinduca recebeu mais uma homenagem à altura de sua trajetória. O cantor e compositor paraense foi anunciado como enredo da escola Império de Samba Quem São Eles para o Carnaval de 2027 e comemorou o reconhecimento dado por uma das agremiações mais tradicionais de Belém.

Ao saber do anúncio feito pelo Quenzão nas redes sociais, o artista não escondeu a felicidade. "O Rei do Carimbó vai para a Avenida", brincou. Em entrevista ao Grupo Liberal, Pinduca afirmou que a homenagem representa mais um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo de décadas dedicadas à música paraense.

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"Eu sou uma pessoa alegre, então fiquei muito feliz e contente com essa iniciativa do Quem São Eles. Isso vai para o meu currículo, é o reconhecimento do trabalho, e eu fico muito contente", declarou.

Sobre o enredo

O desfile de 2027 terá como tema a trajetória de Aurino Quirino Gonçalves, nome de batismo do artista que ajudou a popularizar o carimbó e outros ritmos amazônicos pelo Brasil. A homenagem será ainda mais especial por coincidir com o ano em que Pinduca completará 90 anos.

O convite para que o músico fosse tema da escola foi formalizado pela diretoria do Quenzão na semana passada. A obra do artista é reconhecida como patrimônio cultural de natureza imaterial do Pará.

Em publicação nas redes sociais, a Império de Samba Quem São Eles anunciou que levará para a avenida uma homenagem à história, à obra e ao legado do Mestre Pinduca.

"Em forma de samba, o Quenzão contará a história, a obra e o legado desse mestre que transformou a cultura popular do Pará e fez seus ritmos ecoarem pelos quatro cantos do Brasil. Em 2027, a nossa vitrola tocará carimbó, guitarrada e a história de um artista que ajudou a construir a identidade cultural do nosso povo", destacou a escola.

No Carnaval de 2026, a agremiação apresentou o enredo "Pelos Caminhos das Águas – Uma Odisseia Escrita Pelos Transportadores que Cruzam Rios e Mares", em homenagem aos navegantes e trabalhadores que cruzam rios e mares da Amazônia.