Isolada em ilha durante reality, Anitta agita e beija muito

Ela faz o carnaval dela, sim senhor! Anitta não deixou seus fãs sem folia este ano. O Bloco das Poderosas não saiu, claro, por conta da pandemia do coronavírus, mas a cantora armou uma live para que a galera pulasse o carnaval na sala de casa.

De uma ilha, que também serve de locação para um reality show que está comandando, ela cantou seus maiores sucessos, rebolou até o chão, atiçou seus bailarinos e deu muito beijo na boca.

Após dar umas investidas em Bill Araújo, logo depois de sua saída do BBB 21, a cantora não pôde levá-lo com ela pois o moço ainda tem contrato com a Globo. Mas, ao que parece, Bill perdeu a vez para outro participante de reality show. Este um quase profissional no assunto.

Lipe Ribeiro, um dos participantes do “Ilhados com Beats”, foi um dos finalistas de A Fazenda, e fisgou a Patroa. Os dois protagonizaram momentos bem quentes na ilha e durante o show. Anitta fez um sinal, e Lipe correu até o palco e tascou um beijão nela, durante a transmissão da live.

Há algumas semanas Lipe terminou o noivado com Ya Burihan. Ele descobriu que durante seu confinamento ela o traiu. Os dois iniciaram um romance quando ambos participaram de uma das edições do “De férias com o ex”.

O show carnavalesco teve a presença especial de Márcio Victor, do Psirico. A apresentação foi conferida pelos canais do YouTube da marca e da cantora. No repertório, Anitta fez uma mistura de ritmos, assim como faz em cima do trio elétrico. “O meu bloco completa cinco anos em 2021. Mesmo ilhada, eu não poderia deixar essa data passar em branco”, afirmou.