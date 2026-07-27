Isabelle Drummond se transforma em Emília 19 anos após deixar o papel

Isabelle Drummond voltou a vestir a fantasia de Emília 19 anos após sua despedida do Sítio do Picapau Amarelo (2001-2007). A atriz reviveu a icônica boneca de pano em um vídeo divulgado nesta segunda-feira, 27, para celebrar a chegada das quatro primeiras temporadas da série infantil ao catálogo do Globoplay.

Intérprete da personagem na versão produzida pela Globo nos anos 2000, Isabelle surpreendeu os fãs ao aparecer novamente caracterizada como Emília, papel que até hoje é um dos mais lembrados de sua carreira.

O vídeo foi publicado em uma parceria entre a atriz e o Globoplay. "Existem histórias, como o Sítio, que nunca deixam de morar na gente. E, se ele voltou, a gente deu um jeito de trazer a Emília de volta também. Bastou soprar o pó de pirlimpimpim. Esse momento é nosso: as temporadas 1 a 4 do #SítioDoPicapauAmarelo (2000) estão disponíveis, para todo mundo, no @globoplay", diz a legenda.

A publicação rapidamente viralizou e despertou a nostalgia de quem cresceu acompanhando o seriado. "Que linda, gente! A inteligência dessa menina desde nova é algo maravilhoso. Fora que a série marcou todas as crianças dos anos 2000", escreveu um seguidor. "Emília que mora em nossos corações!!! Que nostalgia", comentou outro. "Isso formou minha personalidade na infância", destacou um terceiro.

A semelhança de Isabelle com a personagem também chamou a atenção dos internautas. "Como pode ter continuado a mesma cara, né? Que nostálgico", afirmou um fã. "Dá pra fazer de boa uma nova temporada do Sítio e trazer a Isabelle de novo como Emília. Até porque tirando ela, todas as Emílias foram interpretadas por atrizes adultas", opinou outra usuária.

Antes de interpretar Emília, Isabelle já havia feito participações em Laços de Família (2000) e na minissérie Os Maias (2001). Depois de deixar o programa infantil, consolidou sua trajetória na Globo com personagens marcantes, como Bianca, de Caras & Bocas (2009), dona do bordão "é a treva!", e Cida, uma das empreguetes de Cheias de Charme (2012).

Em 2026, a atriz voltou às novelas após sete anos afastada do gênero. Em Coração Acelerado, ela interpreta Naiane, uma das antagonistas da trama ambientada no universo da música sertaneja.