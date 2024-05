Isabella Pamplona é coroada Miss Beleza T Pará 2024

Isabella Pamplona foi coroada Miss Beleza T Pará 2024, título que destaca a beleza e a diversidade da comunidade trans e travesti do estado. O evento, parte da 18ª Feira da Diversidade realizada no Centur, em Belém, confirmou na noite de sábado (25), a maquiadora, cabeleireira e apresentadora de 27 anos como a nova detentora do título.

Desde sua adolescência, Pamplona demonstrou uma forte paixão pela arte da maquiagem, praticando inicialmente com sua irmã gêmea. Esta paixão transformou-se em uma carreira profissional bem-sucedida, marcada por trabalhos em campanhas publicitárias, videoclipes, capas de discos e em breve, no setor cinematográfico, onde assinará pela segunda vez a caracterização de um filme.

A cerimônia de coroação teve participações especiais, incluindo Isabella Santorinne, Miss International Queen Brazil 2023, e Ti Yara Mercês, Miss Beleza T Pará 2022 e Vice-Miss International Queen Brazil 2023, que passou a coroa à sua sucessora.

Isabella Santorinne (à esquerda), Isabella Pamplona (ao centro) e Ti Yara Mercês (à direita) (Divulgação)

Em suas declarações, Isabella expressou o grande significado desta conquista. "Sempre admirei o concurso e, apesar de não acreditar totalmente na possibilidade de ganhar, aceitei o convite para participar com grande honra. Sinto-me preparada para assumir este papel e promover a visibilidade e o respeito por minha comunidade", disse.

Preparação

Isabella Pamplona já iniciou sua preparação para representar o Pará no Miss Beleza T Brasil, o principal concurso de beleza trans do país, que será realizado em novembro em São Paulo. O concurso oferece, entre suas premiações, cirurgias plásticas, procedimentos estéticos e contratos profissionais, destacando-se como um evento de grande relevância para a valorização e inclusão das mulheres trans e travestis no Brasil.

Concurso

O Miss Beleza T Pará é uma competição que, há três anos, celebra e traz visibilidade às mulheres trans e travestis paraenses, promovendo uma maior aceitação e compreensão destas comunidades, ainda sujeitas a estigmas sociais. Além de realçar as belezas individuais, o concurso é uma plataforma para compartilhar suas histórias e vivências.