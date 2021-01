Isabeli Fontana publica foto com os seios à mostra: 'Sejamos livres'

Isabeli Fontana postou uma foto no feed de seu perfil no Instagram posando na borda da piscina apenas com a parte de baixo do seu biquíni . Ela borrou a foto para não mostrar demais e recebeu muitos elogios dos internautas.

Na legenda, a modelo escreveu “Sejamos livres em 2021”. Já nos comentários, os seguidores eram só elogios. "Incrivelmente maravilhosaaa", "Woowww ....arrasou", "Perfeita", "Meu Deus do céu, é muita beleza", "Que mulher", "Deusa", "Lindaaa", foram alguns dos comentários deixados na foto.

Com 37 anos de idade, Isabeli é uma das modelos mais famosas do Brasil e sempre que chamada, desfila nas passarelas internacionais. Nas redes sociais, a modelo posta momentos do seu dia a dia.

Casada há sete anos com o cantor Di Ferrero, Isabeli tem dois filhos. Zion Fontana Jacomossi, de 17 anos, fruto de seu casamento com o também modelo, Álvaro Jacomossi, e Lucas Fontana Fernandes, de 14 anos, de seu relacionamento com o ator Henry Castelli, que passou por cirurgia no fim do ano depois que foi agredido em Alagoas e fraturou a mandíbula.