Iron Maiden amplia turnê e confirma três shows no Brasil; confira as cidades

Fãs de Iron Maiden contenham a emoção que veio novidade nesta segunda-feira (18). Além da participação confirmada na próxima edição do Rock in Rio, em setembro, a banda decidiu ampliar uma turnê no Brasil. Serão mais três shows no país. Confira as datas:

27 de agosto – Curitiba - Pedreira Paulo Leminski

30 de agosto - Ribeirão Preto – Arena Eurobike

4 de setembro - São Paulo – Estádio do Morumbi

A confirmação veio por meio das redes sociais. Veja:

As apresentações fazem parte da turnê mundial “Legacy of the Beast World Tour 22”, da banda. A venda dos ingressos começa na quinta-feira, 28 de abril.