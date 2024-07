Irmã gêmea de Adriana Bombom, Andréa morre em Niterói em dia de festa da família

A apresentadora Adriana Bombom perdeu na última quarta-feira (3) a irmã gêmea dela, Andréa, de 50 anos. Andréa morreu na sua própria casa em Niterói, no Rio de Janeiro. Essa informação foi confirmada pela filha dela, Juliana von Blanckenhagen, que fez uma postagem sobre o assunto nas redes sociais. "É com muita dor, muita dor mesmo, que comunico o falecimento da minha mãe. Com muita dor que comunico que perdemos uma pessoa incrível. Daremos informações sobre o velório", postou Juliana.

Marido de Adriana Bombom, Adrien Cunha contou que era aniversário de 21 anos de Thalita, filha da apresentadora, e a família estava em festa, quando tudo aconteceu. Como disse Adrien: "A Bombom estava indo para a festa da menina. A Adriana estava feliz, pois as filhas da irmã ligaram dizendo que também estavam a caminho da festa". Porém, momentos antes, a apresentadora recebeu a notícia do falecimento da irmã.

Como relatou Adrien Cunha, "antes de chegar na festa, a Adriana recebeu outra ligação das sobrinhas, desesperadas, pois foram buscar a mãe para ir à festa e a encontraram morta no banheiro". "Não se tem ainda um laudo, mas aparentemente foi uma parada cardíaca", destacou. Segundo Adrien, Adriana optou por não contar o ocorrido à filha.

“Foi uma situação muito dramática, pois para não estragar o momento de alegria da filha, a Adriana teve que disfarçar o choque e a tristeza. Mas assim que os convidados começaram a ir embora, ela contou para a filha no final da festa. Uma situação muito triste”. Prima de Adriana e Andréa, Vanuza Soares também lamentou a morte nas redes sociais. “Vá em paz, prima querida. Que Deus te receba de braços abertos”, escreveu.

Adriana lamenta

“Minha querida irmã! Estou triste demais com sua partida súbita! A dor de perder uma irmã gêmea, minha companheira desde o útero de nossa mãe. Irmã querida demais que compartilhou comigo tantos momentos difíceis e momentos bons”, declarou a apresentadora Adriana Bombom. Ela revelou que tinha feito planos com a irmã. "A sua perda é como a perda de um pedaço de meu ser! Sei que tenho que seguir adiante, mas não será fácil, pois foi tudo tão rápido e eu tinha ainda tantos planos para gente desfrutar dessa vida e rirmos juntas", externou.