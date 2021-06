Irmã de Whindersson Nunes faz tatuagem em homenagem ao sobrinho morto prematuramente

Hagda Kerolayne, irmã de Whindersson Nunes, postou nas suas redes sociais uma imagem da tatuagem que fez em homenagem ao sobrinho João Miguel, que nasceu de parto prematuro no último dia 29 de maio e morreu 24 horas depois.

Hagda fez questão de marcar a data de nascimento de seu primeiro sobrinho como forma de lembrá-lo (Reprodução Instagram)

"Para sempre comigo, meu anjinho", escreveu sobre a foto compartilhada nesta terça-feira (1º), que mostra a tatuagem dos pezinhos do bebê e a data do nascimento dele.

Pela internet, Hagda também aproveitou para fazer um desabafo sobre a perda do sobrinho. E compartilhou um versículo bíblico (João 16:33) que abre a mensagem: “Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo. Você venceu, você foi um guerreiro, deu o seu melhor. Queria tanto te pegar no colo, te dar carinho, te levar pra passear, todos sabem o quão ansiosa eu estava para sua chegada mas infelizmente Deus te levou pra pertinho dele meu anjinho. Eu te amo meu João a sua tia te ama, nunca irei conseguir entender. Fica em paz meu amor!”, escreveu Hagda.

Em seu perfil no Twitter, ela usou a mesma passagem bíblica escolhida pelo irmão: "Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o Reino dos Céus. Mateus 19:14

Nunca imaginei que sentiria essa dor, meu Deus faz passar. Cuida do meu anjo, tenho certeza que o senhor está preparando o melhor para nós! Eu creio e confio em ti Senhor. 😔😔😔 — Hagda Nunes (@hagdakerolayne) June 1, 2021

João Miguel seria o primeiro filho de Whindersson com a noiva, Maria Lina. O bebê acabou nascendo antes do tempo, com apenas 22 semanas.