Irmã de Fiuk, Tainá Galvão acusa Nego Di de ‘racismo reverso’ após ter colocado cantor na xepa

A distribuição das pulseiras vips do primeiro líder do ‘BBB 21’, Nego Di, na noite de quinta-feira (28), parece não ter agradado a irmã de Fiuk, Tainá Galvão. Ela acusa o comediante de “racismo reverso” por não escolher o filho de Fábio Júnior para ficar no grupo dos privilegiados.

“Quer ver que não vai escolher o Filipe [Fiuk]?”, disse ela, nos stories do Instagram, enquanto o novo líder explicava as prioridades de escolha. “Que prioridade pras minas… Chama o Filipe!”, rebateu.

“Olha lá, depois fala que não tem preconceito”, criticou. Nego Di colocou todos os participantes negros da edição no grupo VIP, sendo que a única pessoa branca entre eles era Viih Tube. “Mas ‘só vale de um lado’ né?”, escreveu Tainá, apagando, porém, logo em seguida todos os vídeos que havia postado.