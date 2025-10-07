Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Irmã dá atualização sobre saúde de cantora gospel Amanda Wanessa

Em post, Dany Mendes celebrou o avanço de Amanda, em coma vigil desde um acidente de carro em 2021

Estadão Conteúdo

A irmã da cantora gospel Amanda Wanessa publicou uma foto na qual a artista aparece sentada durante uma sessão de fisioterapia. Na legenda, Dany Mendes celebrou o avanço da irmã, que está sob seus cuidados desde setembro, por determinação judicial.

"Hoje, na fisioterapia, colocaram ela sentada. Glória a Deus: ela conseguiu segurar o tronco. Um passo pequeno, mas cheio de fé", escreveu ela nas redes sociais.

A Justiça de Pernambuco decidiu transferir a curatela da cantora gospel Amanda Wanessa de seu marido, Dobson dos Santos, para sua irmã, Danyele Mendes. A decisão foi publicada na terça-feira, 23, e confirmada pelo Estadão.

Amanda, em coma vigil desde um acidente de carro em 2021, necessita de cuidados permanentes. No último dia 26, a advogada Leilane Andrade, que representa a família da artista, informou que ela foi levada para a casa dos pais, que providenciaram equipamentos e roupas de cama novas para recebê-la.

O Estadão buscou contato com a defesa de Dobson, mas não obteve retorno.

Amanda Wanessa sofreu um grave acidente de carro no dia 4 de janeiro de 2021, na rodovia PE-60, em Rio Formoso, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. O veículo colidiu com dois caminhões e ficou completamente destruído. Além da cantora, estavam no carro a filha, então com seis anos, o pai dela e uma amiga da família, que escaparam sem ferimentos graves.

Após o acidente, Amanda permaneceu 642 dias internada no Hospital Português, no Recife. Em junho de 2021, a perícia concluiu que ela dirigia a 130 km/h no momento da colisão, mas o inquérito não apontou culpados. Em outubro de 2022, ela recebeu alta hospitalar e seguiu para uma clínica de reabilitação. No ano seguinte, passou a ser tratada em casa.

Em julho de 2025, o marido informou que Amanda estava em coma vigil, condição em que há abertura dos olhos e respiração espontânea, mas sem consciência do ambiente. Ele também declarou que as sequelas do acidente são irreversíveis.

