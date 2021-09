Intérprete da X-9 Paulistana será voz principal no Carnaval de Belém

Em entrevista ao programa Panorama Liberal, da rádio Liberal AM, o interprete Léo Rocha, que comandará a escola X-9 Paulistana no próximo carnaval de São Paulo, divulgou que será atração principal da escola de samba Xodó da Nega, de Belém do Pará.

O sambista está na cidade e lança amanhã, a partir das 16h, o enredo “Spe, Sperare, Esperança!”, na Arena Prime. O projeto será desenvolvido pelo carnavalesco Marcos Alcântara. Os desfiles na capital paraense acontecem uma semana antes da data oficial do Carnaval.

Segundo Léo, receber o convite foi uma honra. “É um sentimento de alegria muito grande, uma verdadeira honra receber esse convite. Há muita proximidade entre as duas diretorias das escolas, então estou recebendo essa grande oportunidade. O Xodo da Nega é uma escola com história forte aqui no carnaval de Belém, que eu já acompanhava. Eu sou apaixonado pelo carnaval então procuro sempre estar assistindo não apenas o carnaval de São Paulo mas de outras praças. Espero fazer um grande trabalho”, destacou.

Vale lembrar que a agremiação do Norte do Brasil homenageou a verde, vermelha e branca em 2019 com o tema: “Oi, dá licença que vamos mostrar, a X-9 Paulistana em Belém do Pará”.