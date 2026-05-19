International Booker Prize: taiwanesa Yáng Shuang-zi vence prêmio e derrota brasileira

A escritora taiwanesa Yáng Shuang-zi foi consagrada vencedora do International Booker Prize de 2026, com a obra Taiwan Travelogue. Ela derrotou a brasileira Ana Paula Maia, que concorria com o livro Assim na Terra como Embaixo da Terra.

Taiwan Travelogue tornou-se a primeira traduzida do mandarim a vencer o Booker Prize. O romance traz um relato de viagem ficcional e trabalha temas como poder, classe e colonialismo sob a perspectiva de mulheres em meio à uma viagem culinária durante a Taiwan da década de 1930, à época, sob a influência do Japão.

A cerimônia deste ano ocorreu nesta terça-feira, 19, em Londres. A autora Natasha Brown anunciou a vencedora, em um evento na Tate Modern.

A vitória da edição ocorreu pela votação do júri de 2026, que trazia Brown, Marcus du Sautoy, Sophie Hughes, Troy Onyango e Nilanjana S. Roy.

Segundo o site oficial da premiação, os votantes buscavam a "a melhor obra de ficção de formato longo ou coletânea de contos traduzida para o inglês e publicada no Reino Unido e/ou na Irlanda entre 1º de maio de 2025 e 30 de abril de 2026".