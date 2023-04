Instituto Sebastião Tapajós inaugura o museu virtual do violonista paraense

O Instituto Sebastião Tapajós (IST) lança neste sábado, 15, inaugura o museu virtual dedicado à obra do violonista paraense falecido em 2021. O lançamento será às 20h no site institutosebastiaotapajos.org. Na cidade de Santarém, no Baixo Amazonas, onde o músico vivia, haverá uma cerimônia presencial no Teatro Vitória.

O Museu Virtual Sebastião Tapajós reúne objetos do acervo pessoal de Tanya Macião, viúva do artista e guardiã da memória dele. “Eu convivi com um gênio, mas que era uma pessoa simples, humilde e amorosa", comenta. A exposição apresenta partituras, fotos, vídeos, álbuns e instrumentos que ele usou, entre outros. O acervo foi organizado com critérios museológicos.

Desde a fundação do instituto, em 2017, a obra de Sebastião Tapajós vem sendo organizada. "Entendemos que a obra dele precisava ser cuidada de forma que não só fosse dado acesso a pesquisadores, como também fosse um incentivo para que novos talentos conhecessem sua obra”, lembra Jackson Rêgo Matos, um dos diretores e sócio-fundador do instituto. Em 2019, foi iniciado o projeto que está sendo entregue agora ao público, com apoio da emenda parlamentar do então deputado federal e atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

"Sebastião Tapajós é um gênio brasileiro e um dos mais importantes músicos do mundo. Ele conseguiu conciliar o talento de grande força criativa, a formação técnica de alto nível com base teórica rigorosa e o estilo de singularidade extrema. Possuiu uma carreira de nível clássico e formação erudita, mas, ao mesmo tempo, desenvolveu uma produção de caráter popular como poucos", destaca Rodrigues.

Em 2022, o acervo começou a ser trabalhado em parceria com o programa Luz Ação na Amazônia, um projeto de extensão da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), coordenado por Jackson Rêgo Matos. Ele contou com quatro bolsistas e profissionais contratados das áreas de museologia e de conservação, além do designer para a criação do site. A pesquisa foi coordenada pelo historiador Doutor e professor da UFOPA, Gefferson Ramos.



“Esse museu será alimentado aos poucos, além do que já vai trazer, nesta inauguração. Este site será um instrumento de educação musical, pois, além de tudo há partituras do artista que estarão disponibilizadas aos estudiosos e aos amantes da música, as pessoas

também vão encontrar informações seguras e precisas sobre a obra e trajetória do músico", diz o professor.