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Instituto Cultural Vale abre chamada nacional com R$ 30 milhões para projetos culturais

Edital recebe inscrições até 15 de maio e contempla sete áreas, com foco na diversidade, formação e acesso à cultura em todo o país

O Liberal
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Desde sua criação em 2020, a chamada já apoiou um total de 353 projetos em todo o Brasil, somando R$ 165 milhões em investimentos (Ana Dias)

A sétima edição da Chamada do Instituto Cultural Vale abriu inscrições na última quinta-feira (16) para o financiamento de projetos culturais em todo o país. A iniciativa, que disponibiliza R$ 30 milhões por meio da Lei Rouanet, recebe propostas de pessoas jurídicas até o dia 15 de maio.

O edital é direcionado a pessoas jurídicas com sede no Brasil e atuação comprovada no setor cultural. O regulamento completo e as diretrizes para participação estão disponíveis no site oficial do Instituto Cultural Vale.

Diversidade cultural e impacto socioeconômico

Grazielle Parenti, representante da organização, ressalta a importância da cultura. “A Vale acredita que a cultura é uma poderosa ferramenta para desenvolvimento dos territórios e transformação social. A cada ano, a Chamada Instituto Cultural Vale nos conecta com a potência artística do Brasil, impulsionando projetos que valorizam nossa diversidade, geram valor sociocultural e movimentam a economia criativa em todo o país”, afirmou.

Nesta edição, a seleção contemplará uma vasta gama de frentes da produção cultural brasileira, incluindo:

  • Artes Cênicas: circo, teatro, dança e ações de formação;
  • Humanidades: incentivo à leitura, escrita criativa, eventos literários (festas, slams e saraus);
  • Artes Visuais: exposições (grafite, fotografia, escultura, arte digital) e ações educativas;
  • Música: apresentações e itinerâncias de música erudita, instrumental ou coral, com viés formativo;
  • Patrimônio Cultural Imaterial: preservação de saberes tradicionais, rituais e festividades;
  • Museus e Memória: exposições e acervos museológicos;
  • Audiovisual: festivais e exibições de cinema.

Histórico de investimentos e processo de seleção

A seleção dos projetos contará com a participação de pareceristas externos, além de comissões internas do Instituto Cultural Vale e da Vale. Desde sua criação em 2020, a chamada já apoiou um total de 353 projetos em todo o Brasil, somando R$ 165 milhões em investimentos.

Apenas no ano de 2025, 65 iniciativas foram contempladas e distribuídas pelas cinco regiões do país. A Chamada atual é parte de um conjunto mais amplo de editais promovidos pelo Instituto Cultural Vale ao longo do ano, visando o fortalecimento da cultura.

Atuação regional e parcerias estratégicas

A instituição também realiza seleções regionais em seus espaços culturais, que incluem:

  • Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA);
  • Centro Cultural Vale Maranhão (MA);
  • Memorial Minas Gerais Vale (MG);
  • Museu Vale (ES).

Essas iniciativas têm foco no fortalecimento da produção artística local. Adicionalmente, o Instituto é parceiro do Ministério da Cultura e da Central Única das Favelas (CUFA) no programa “Rouanet nas Favelas”, buscando ampliar e descentralizar o acesso aos recursos de incentivo à cultura em territórios de favela.

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