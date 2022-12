Inscrições para julgadores do Carnaval 2023 de Belém encerra nesta sexta-feira, 30

Encerra nesta sexta-feira, 30, o período de inscrições para a seleção de julgadores dos desfiles das escolas de samba de Belém para o Carnaval de 2023. O edital que regula o processo foi lançado pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém, no dia 21 deste mês, e cumpre a função também de credenciar e habilitar os candidatos.

“Os preparativos para o primeiro carnaval pós-pandemia da capital paraense estão a todo o vapor e a Fumbel dá continuidade a mais uma etapa importante para a realização da festa tão aguardada pela população e fazedores de cultura, com a seleção dos julgadores que avaliarão os desfiles”, afirmou em comunicado público a Prefeitura de Belém no momento da divulgação nas redes sociais, na semana passada.

Ao todo serão 40 selecionados, sendo 30 titulares e 10 suplentes divididos em três por quesito. De acordo com a administração municipal, os candidatos devem ter conhecimento e experiência na área cultural indicada na ficha de inscrição, além de formação acadêmica ou técnica específica nas áreas de atuação referente aos quesitos.

Para ser jurado em uma das mais importantes festas populares do Brasil, em Belém, é necessário conhecimento em artes visuais, audiovisual, carnaval, cultura, dança, design, literatura, moda, música, teatro e arquitetura. A Prefeitura estabelece ainda que os documentos comprobatórios deverão ser enviados no ato da inscrição, seguindo as instruções do edital no site da Fumbel.

Etapas de seleção

O processo de seleção é organizado em três etapas de seleção. Inicialmente, será feita a análise curricular dos candidatos. Em seguida, será feita a habilitação documental, e a terceira consiste em uma prova escrita sobre conhecimentos gerais de cultura e conhecimentos relativos ao quesito escolhido.

Os candidatos poderão escolher entre os seguintes quesitos: Alegoria, Bateria, Comissão de Frente, Enredo, Evolução, Fantasia, Harmonia, Mestre-sala e Porta-bandeira, Porta-estandarte e Samba-enredo.

Blocos carnavalescos

Os foliões do carnaval de Belém poderão curtir os blocos carnavalescos da cidade no dia 18 de fevereiro, conforme divulgado pela Prefeitura. Em 2020, os desfiles ocorreram nos bairros, como batalhas de confetes. Já em 2021 e 2022, não houve concurso oficial de carnaval, por causa da pandemia da covid-19.

"Será reestabelecido o concurso dos blocos de carnaval, visto que desde 2019 a categoria espera por esse formato", comenta Luciana Porto, chefe da Divisão de Artes Cênicas da Fumbel. "Regressamos à Aldeia Cabana com o concurso no formato de grupo único, cheios de expectativas e prontos para compartilhar cultura".

Confira a ordem dos desfiles dos blocos:

Sábado - 18/02

1 - Assoc. Carnavalesca Mocidade Unida do Umarizal;

2 - Assoc. Carnavalesca Estação Terceira;

3 - Assoc. Carnavalesca Cheiro Cheiroso;

4 - Assoc. Carnavalesca Estrela Reluzente;

5 - Assoc. Carnavalesca Sapo Muiraquitã;

6 - Assoc. Carnavalesca Mexe-Mexe;

7 - Assoc. Carnavalesca Encanto do Pará;

8 - Assoc. Carnavalesca Unidos da Pedreira;

9 - Assoc. Carnavalesca Mocidade Alegrense da Pedreira;

10 - Assoc. Carnavalesca Chupicopico; e

11 - Assoc. Carnavalesca Mocidade Independente do Samba.