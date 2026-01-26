Capa Jornal Amazônia
Inscrições para avaliadores de escolas de samba de Belém seguem até o dia 29

Quem foi avaliador no ano passado não poderá se inscrever este ano

O Liberal
fonte

O principal perfil exigido dos avaliadores é a experiência na área artística e cultural de Belém (Wagner Filmes)

A Prefeitura de Belém, responsável pela organização do Carnaval 2026, abriu as inscrições para o credenciamento de avaliadores que atuarão nos concursos oficiais das agremiações carnavalescas da capital. Os interessados devem se cadastrar exclusivamente pelo portal do Mapa Cultural do Pará até as 23h59 do próximo dia 29.

Podem participar do processo seletivo pessoas físicas e jurídicas, incluindo microempreendedores individuais, desde que atendam aos critérios e requisitos estabelecidos no Edital de Habilitação, Seleção e Credenciamento de Avaliadores para os Concursos Oficiais das Agremiações Carnavalescas de Belém.

Seleção de Avaliadores e Critérios

Nesta edição do Carnaval, 30 profissionais qualificados serão selecionados. Eles serão responsáveis por avaliar quesitos importantes das escolas de samba do Grupo Especial e dos grupos 1 e 2 do carnaval de Belém, tais como:

  • Alegoria
  • Bateria
  • Comissão de Frente
  • Enredo
  • Evolução
  • Fantasia
  • Harmonia
  • Mestre-Sala e Porta-Bandeira
  • Porta-Estandarte
  • Samba-Enredo

A Secretaria Municipal de Cultura (Semcult), por meio de sua titular Raphaela Segadilha, informou que o edital do Carnaval 2026 traz mudanças significativas. Uma das principais novidades é que avaliadores do ano anterior não poderão se inscrever novamente neste ano.

Raphaela Segadilha explicou que essa medida visa renovar o quadro de jurados e ampliar as oportunidades. Segundo a secretária, a iniciativa busca dar chance a novos profissionais que desejam atuar como avaliadores no carnaval de Belém e que, anteriormente, não tiveram essa oportunidade.

Perfil e Programação do Carnaval

O perfil principal exigido dos avaliadores é a experiência na área artística e cultural de Belém. Os critérios incluem vivência em processos concursivos relacionados ao quesito a ser avaliado e/ou atuação em manifestações culturais, além de formação acadêmica na linguagem artística correspondente.

A programação oficial do Carnaval 2026 da Prefeitura de Belém está marcada para ocorrer entre os dias 20 e 28 de fevereiro. A Aldeia Cabana de Cultura Amazônica Davi Miguel será o palco dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial e dos grupos 1 e 2. O objetivo das agremiações é conquistar o título de campeã em suas respectivas categorias.

Cultura
.
