Inscrições abertas para workshop gratuito de teatro e música, em Belém e Santarém

A Casa das Artes, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), promove, entre os dias 4 e 8 de julho, workshops gratuitos de teatro e música, em Belém e Santarém. Os cursos são destinados a pessoas acima de 18 anos, que tenham experiência no campo das artes cênicas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma on-line, através de um formulário disponível no site nas redes sociais da FCP, até o dia 4 de julho.

Na capital, o workshop "Laboratório musicatuante: fazer artístico na interface entre teatro e música" tem como instrutora a musicista e mestra em arte da cena, Marta Pederiva. O objetivo é desenvolver o aprofundamento das relações entre música e teatro, problematizando os limites e possibilidades dessa interface artística. Ao longo dos encontros, que ocorrerão na Casa das Artes, no bairro de Nazaré, das 14h às 18h, os participantes irão explorar como as habilidades musicais e cênicas podem ser combinadas na atuação. Nesse curso, os inscritos devem tocar algum instrumento musical.

Já em Santarém, na região do Baixo Amazonas, recebe o workshop "Performance: (Des)lugar das memórias", no Theatro Municipal Victória, das 18h às 22h. O curso será ministrado pelo professor licenciado em teatro, Elder Aguiar. Ao longo do curso, os participantes terão como principal campo de investigação suas histórias pessoais, desfrutando da oportunidade de elaborar poéticas autobiográficas que reverberão em exercícios performáticos.

“Os workshops começam na semana que vem, agora que a gente está vacinado, de modo 100% presencial. É uma alegria esse encontro, porque as artes cênicas precisam do corpo a corpo”, destaca o técnico em gestão cultural da FCP, Danilo Bracchi, que conta que a ideia é expandir as formações da fundação para outros municípios. “Tivemos uma primeira experiência exitosa em Benevides, e agora chegamos em Santarém. Através de viagens técnicas, conhecemos profissionais dessas cidades e vimos a necessidade de investir neles. Lançamos o credenciamento e estamos consolidando essas parcerias, o que possibilita esses cursos”, completa.