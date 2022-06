Encontro de Violões tem programação musical, aulas e palestras gratuitas em Belém

Hoje, 21, acontece o pré-lançamento do "Encontro de Vilões", com a apresentação da Orquestra de Violões do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG), às 17h no Espaço São José Liberto - Polo Joalheiro - com entrada franca. O evento oficial começa na quarta-feira, 22. Além dos concertos, haverá MasterClasses, oficinas e palestras. O concerto de encerramento na sexta-feira, 24, irá contar com o lançamento do álbum "Down the Black River", com inspiração amazônica.

O violonista e criador do curso de bacharelado em violão do IECG, Sidney Molina, destaca que o evento terá entre a programação artística e pedagógica nos locais sedes do evento: Polo Joalheiro, Igreja de Santo Alexandre e Sala Ettore Bosio e celebra a ocupação desses espaços, assim como a retomada das atividades interrompidas durante o auge da pandemia de Covid-19. "Estamos felizes em retomar o projeto dos encontros de violão, felizes em contar com o apoio de toda a Fundação Carlos Gomes e a área de de pesquisa e extensão do Conservatório Carlos para a realização desse evento. A ideia é juntarmos, como sempre fazemos aqui, a parte pedagógica, educacional com a parte artística. Inclusive trazendo convidados de fora do estado, e juntando também a parte de violão com a parte de composição musical", afirmou.

Sidney destaca que o evento de hoje reúne violonistas jovens e empenhados na prática coletiva do instrumento. Destaca também que os alunos formam um grupo estável e talentoso. "A orquestra de violões do conservatório Carlos Gomes tem direção do professor Guaraci Portugal. Faz um repertório muito variado, que envolve estudantes desde o do ensino técnico, básico até do bacharelado. É um grupo aberto e que traz uma prática de trabalho coletivo voltado ao violão", arguiu.

O grupo "Quartenaglia", do qual Sidney faz parte há 30 anos com três músicos de São Paulo, celebrará três décadas no concerto de sexta-feira, 24, às 20h, na Igreja de Santo Santo Alexandre. No mesmo dia haverá uma homenagem a Sebastião Tapajós. "Nós teremos também recitais e concertos ao final de cada um dos dias do encontro. Na quarta teremos um recital dos professores de violão do Instituto Carlos Gomes. Na quinta, um recital do violonista e professor Maurício Gomes, um programa especial em homenagem a dois violonistas paraenses que faleceram: Sebastião Tapajós e o mestre Cátia", disse.

"Na sexta-feira nós teremos o concerto de encerramento do evento em que eu atuarei juntamente com os meus colegas do quarteto de violões 'Quaternaglia'. Então nós vamos fazer na primeira parte a peça do professor Sérgio Molina para quatro violões e piano. Faremos na segunda parte um repertório de outro CD que estamos lançando com a obra do compositor Paulo Belinati", complementou.

As inscrições para as oficinas e masterclasses estão sendo feitas através de formulário on-line, disponível no site e Instagram da Fundação Carlos Gomes.

Serviço - Encontro de Violões do IECG

O concerto de pré-lançamento hoje, 21, às 17h, no Polo Joalheiro, com entrada franca. De 22 a 24 de junho, masterclasses, oficinas e palestras.

Inscrições: no site da Fundação Carlos Gomes



Confira a programação completa



21.06.22

Concerto de Pré-Lançamento - 17h

Orquestra de Violões do IECG

Capela São José Liberto (Polo Joalheiro)

Entrada franca



22.06.22

Concerto de abertura com professores do IECG - 20h

Igreja de Santo Alexandre

Entrada franca



23.06.22

Recital com violonista e professor Maurício Gomes - 20h

Homenagem aos violonistas paraenses Sebastião Tapajós e Mestre Catiá

Sala Ettore Bosio (IECG)

Entrada franca



24.06.22

Concerto de Encerramento com o Grupo Quaternaglia (30 anos) - 20h

participações especiais - Alessandro Penezzi (violão) e Rogério Zaghi (piano)

Estreia na Região Norte de "Song of the Universal", de Sergio Molina

Encontro Erudito e Popular com Quaternaglia e Alessandro Penezzi

Igreja de Santo Alexandre

Entrada franca



Programação Acadêmica:

22.06.22, às 9h

Masterclasses com Fabio Ramazzina, Thiago Abdalla, Chrystian Dozza (Quaternaglia)

IECG

Oficina de Choro com Alessandro Penezzi

14h, na Sala Ettore Bosio (IECG)



23.06.22, às 9h

Masterclasses com Fabio Ramazzina, Thiago Abdalla, Chrystian Dozza (Quaternaglia)

IECG

Oficina de Choro com Alessandro Penezzi

Sala Ettore Bosio (IECG), às 14h

Palestra ilustrada sobre a obra "Song of the Universal" com Prof. Dr. Sergio Molina | part. ao vivo do Grupo Quaternaglia e Rogério Zaghi (piano)

Sala Ettore Bosio (IECG), às 17h30



24.06.22

Oficina Suzuki com Prof. Guaraci Portugal

Sala Ettore Bosio (ECG), às 9h

Oficina de Choro com Alessandro Penezzi

Sala Ettore Bosio (IECG), às 14h

Palestra "O violão solo no Pará" (Prof. Me. Antonio Cano)

Sala Ettore Bosio (IECG), às 17h