Festival dos Rios celebra a cultura santarena e discute questões ambientais

Alter do Chão, em Santarém, recebe nesta quinta-feira (9) até o domingo, 12 de junho, a segunda edição do Festival dos Rios, que reúne artistas e promove a cultura ribeirinha da localidade. O evento tem parte da programação gratuita, incluindo o show de encerramento. Além dos artistas, também apresenta uma feira de produtos baseados na bioeconomia regional e terá um fórum de debate com o tema: “Salve o nosso Tapajós", que discutirá o papel da cultura ribeirinha e o fortalecimento do território. A expectativa é reunir 7 mil pessoas nos quatros dias de evento.

O festival é idealizado pela gestora ambiental e produtora cultural, Marlene Soares e tem patrocínio do Natura Musical. Para ela, o festival conecta muitas realidades de artistas, produtores, empreendedores ribeirinhos e possibilita uma ampliação de olhares para a região. "O nome 'festival dos rios' está conectado à minha ligação com o rio. Sou ribeirinha, nasci e cresci às margens do rio Amazonas, na comunidade Irateua. Fazer um festival aqui é muito simbólico, porque a região está passando por um momento de pressão. Precisamos estar juntos nessa agenda desse desenvolvimento, para que ela também leve em consideração a nossa cultura, populações locais, tradicionais, regionalidade, música. Fazer um festival com esse viés ambiental e social, que pensa na floresta em pé, é fundamental para nossa região", afirmou.

Marlene destacou que a programação foi pensada para ser inclusiva e há uma área destinada ao público PCD - Pessoas com deficiências - ou idosos, para dar maior acessibilidade a este público. "Queremos ser o mais inclusivo possível, vamos ter uma área pra PCDs e pra pessoas idosas também. Uma área para de prioridades bem na frente do palco. O show da dona Onete é um show que atrai bastante esse público. As pessoas me perguntam bastante sobre isso, é importante trabalhar a inclusão, né? E a gente espera que nos pros próximos anos consigamos, cada vez mais, trazer essa diversidade pra dentro do festival dos rios", finalizou.

A programação cultural começa na noite de quinta-feira (9), com abertura na Quinta do Mestre - Centro de Referência do Carimbó Mestre Chico Malta - com encontro dos Mestres de Carimbó. De sexta-feira (10) ao domingo (12) tem a programação do "Regatão Cultural na Toca do Tatu", com feira de Bioeconomia, oficinas e vivências culturais. Na sexta a noite, no "Chorinho Dona Glória"a programação será com Di Pedrita, Grupo El Puxirum e Rawi.

A programação musical também reúne nomes como o de Dona Onete, a "rainha do carimbó chamegado"; David Assayag, levantador de toadas do Boi Garantido do Festival de Parintins, além de Amazon Beach com brega pop dançante, ambos se apresentando na noite de sábado (10), junto com Suraras do Tapajós, a cantora santarena Priscila Castro e Dj Zek Picoteiro. No último dia de shows, no domingo, apresentam-se na Toca do Tatu o grupo Espanta Cão e Dan Selassie. Os ingressos de sexta e domingo estão à venda no site do evento.

Adelina Borarí integra com mais 10 pessoas o grupo Suraras do Tapajós, há 4 anos. Ela conta que prepararam para o público um repertório com destaque às cantoras da região, além de músicas autorais. "Prepararmos para o público um repertório totalmente feminino ,além das nossas músicas, vamos interpretar outras cantoras da região, como Maria Lídia, Cristina caetano, Jana figarella, Priscila castro, mulheres santarenas", disse.

"Cantamos nosso sagrado. Nosso rio tapajós é casa dos nossos encantados de onde vem nossa força cantamos nossa ligação com a água, que é também de onde vem nosso sustento, a dança do carimbó, principalmente, o bailado da saia, imita o banzeiro dos rios, o movimento dos peixes", completou destacando a importância de um evento às margens do rio.

Confira a programação Festival dos Rios 2022

Quinta | Noite

Abertura na Quinta do Mestre com encontro dos Mestres de Carimbó

Sexta | Sábado | Domingo | Dia

Regatão Cultural na Toca do Tatu:

Feira de Bioeconomia, Oficinas e Vivências Culturais

Sexta | Noite

Chorinho Dona Glória

Shows no Espaço Alter do Chão com Di Pedrita, Grupo El Puxirum e Rawi

Sábado | Noite

Shows com Dona Onete, David Assayag, Amazon Beach, Suraras do Tapajós, Priscila Castro e Dj Zek Picoteiro

Domingo | Noite

Shows de Encerramento na Toca do Tatu com Grupo Espanta Cão e Dan Selassie

Serviço:

Festival dos Rios

Local: Alter do Chão, Santarém

Data: de quinta a domingo (9 a 12 de junho)

Hora: programação diurna e noturna

Programação gratuita: abertura no Quinta do Mestre; Feira de bioeconomia, oficinas e vivências culturais, show de encerramento na Toca do Tatu

Programação paga: Ingressos entre R$20,00 e R$ 40,00, aceita meia entrada. Mais informações no site do sympla.