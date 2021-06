Iniciam as gravações da série 'Condor', de Roger Elarrat

“Condor”, a nova série de Roger Elarrat ambientada no bairro homônimo da periferia de Belém, inicia as gravações nesta terça-feira, 29. O projeto estrelado pela atriz natural de Igarapé-Miri, Anne Beatriz Costa, traz também no elenco Astrea Lucena, grande nome do teatro paraense. A série original de 10 episódios será exibida na TV Cultura nacional, possivelmente em 2022.

A produção da Visagem Filmes vai contar o drama de uma família de costureiras, na qual a jovem Gabriela (Anne Beatriz) sonha em mudar de realidade até que recebe notícias do pai que nunca conheceu e passa a juntar dinheiro para ir encontrá-lo em Montevidéo. Astrea interpreta a avó da jovem e Adriana Cruz (Catalendas), a mãe. Uma das locações é uma pequena casa, situada na Av. Padre Eutíquio em frente ao conhecido Bar do Gilson, onde vive a família retratada na série. As gravações também irão passear pelo tradicional Palácio dos Bares, Praça Princesa Isabel e trapiche, além da Igreja de São Judas Tadeu.

“Entre as histórias que eu conto, sempre aponto questões familiares. Por essa família de costureiras, passam os consertos de roupas da vizinhança e (a produção de fantasias) o Pássaro Junino. Escolhi a Condor porque foi o bairro que eu cresci. A série vai mostrar os lugares característicos desse bairro, que fazem parte do universo da história”, conta Elarrat, que assina o roteiro e a direção.

Anne Beatriz se mudou de Igarapé-Miri para Belém aos 10 anos de idade, onde estudou na Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA), formou-se em Jornalismo pela UFPA e integrou a Trupe "Palhaços Curativos" com ações voluntárias em hospitais até 2016, quando mudou-se para São Paulo. Atualmente, ela atua no musical "O Estranho Mundo de Jack" e em dublagem para o anime "Tokyo Ghoul".

Ela protagonizou o episódio “A Máscara”, da série "Amazônia Oculta", também dirigida por Roger Elarrat e no qual contracenou com Astrea. Ela já está em Belém participando dos ensaios com o preparador Dario Jaime, fazendo as provas de figurinos e de maquiagem e dos encontros presenciais com o resto do elenco. "Eu nunca tinha feito algo nas proporções desse projeto e tem sido um grande aprendizado. Acho que apesar de já ser muito intenso, a parte mais desafiadora, mas também a mais divertida, será durante as filmagens", conta a jovem atriz de 28 anos.

"Condor" traz também Joyce Cursino e Bárbara Gibson, dupla que protagonizou outra série de Roger Elarrat, “Sacoleiras S.A”, com Joyce vivendo uma cantora em início de carreira e Bárbara, uma assistente de costura. Outros artistas da série são Victor Peixe, Guto Galvão e Ana Marceliano.

Diretor Roger Elarrat (Divulgação)

A série está em pré-produção desde maio deste ano. “Os ensaios começaram de forma virtual há um mês e meio, com discussões de cena, e passaram para o presencial com todos usando máscara. Ontem (domingo, 26) a equipe inteira fez teste de Covid-19. Muitos já estão vacinados”, conta o diretor. O trabalho de preparação contou com um passeio pelo bairro guiado pelo historiador Michel Pinho com o objetivo de conhecer melhor o bairro.

O ritmo de gravação que começará nesta terça-feira, 29, será intenso. A meta do diretor é gravar os dez episódios em seis semanas, com uma jornada diária de 10 horas de filmagem.

A série “Condor” foi premiada pela Chamada Pública Agência Nacional de Cinema/ Fundo Setorial Audiovisual (Ancine/ FSA) e terá 95% da equipe paraense.

“Condor” é a quinta série dele, que já lançou “Miguel Miguel”, adaptação do livro de Haroldo Maranhão com cinco episódios, em 2010; “Squat” na Amazônia, série sobre ocupação artística, que contou com Joyce Cursino, em 2016; “Sacoleiras S.A” com 13 episódios; e “Amazônia Oculta”, que estreou este ano. Para 2022, ele também tem previsão de lançar o longa-metragem “Eu, Nirvana”, que começou a ser filmado em 2017, mas sofreu pausas no processo de finalização devido á pandemia.