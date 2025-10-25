Santarém recebe Expo Favela Pará no Centro de Convenções neste final de semana

A cidade de Santarém, no oeste do Pará, recebe a Expo Favela Innovation Pará 2025, neste sábado (25) e até o domingo (26). Esta é a primeira vez que o evento acontece fora de uma capital. Neste sábado, o shows de encerramento será com o escritor e rapper MV Bill e Kmila CDD.

A Expô Favela foca sempre na valorização de comunidades. Em Sanatarém, a feira apresenta 100 projetos com soluções que surgem de pequenos empreendedores das periferias. A ideia é abrir caminhos para iniciativas capazes de transformar vidas afim de que elas ganhem projeção nacional.

A programação inclui iniciativas que envolvem tecnologia e games, arte, cultura, música, cinema, literatura, beleza, moda e gastronomia. Também há painéis sobre “Empreendedorismo que Transforma”, “Caminhos para o Sucesso: estratégias e dicas para conquistar os negócios” e o debate sobre “Protagonismo Feminino no Enfrentamento ao Racismo”.

De acordo com os organizadores, a feira também se conecta com as discussões da COP 30 (30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas), que será realizada em Belém, no próximo mês de novembro.

A realização em Santarém reforça a ideia de que a inovação e o protagonismo das periferias estão diretamente ligados à sustentabilidade, inclusão e ao futuro econômico da Amazônia.

Serviço:

Expô Favela Innovation Pará

Local: Centro de Convenções de Santarém - Rodovia Eng. Fernando Guilhon

Datas: 25 e 26 de outubro.