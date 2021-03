Ingrid Guimarães participa de ‘BBB21’ e leva bronca ao sugerir troca de reality por ‘A Fazenda'

Os participantes do ‘BBB 21’ receberam na tarde desta terça-feira (9), uma visita de Ingrid Guimarães, durante uma ação com prêmios na área externa da casa. A atriz conversou com os brothers pelo telão.

Ao explicar as regras da dinâmica, Ingrid revelou que os confinados ganhariam recompensas pelo jogo, porém, elas seriam trocadas em brincadeira ‘às cegas’, como em antigos programas das telinhas brasileiras.

“Vocês trocariam Tiago Leifert por Ingrid Guimarães apresentando o BBB?”, perguntou a global. Mas, ao contrário do que ela imaginava, os brothers não se empolgaram.

“Só um ‘sim’? Me aguardem, tem muito paredão pela frente”, alfinetou Guimarães.

Na vez de Viih Tube jogar, a atriz que atuava como administradora da dinâmica perguntou se youtuber trocaria o ‘BBB’ por ‘A Fazenda’. Viih respondeu positivamente e, logo em seguida, Ingrid soltou um ‘ih, levaria bronca’.

meu deus a ingrid guimarães KKKKKKKKKKKKKKKKK #bbb21 pic.twitter.com/EdP5ktLJeP — lucas paiva em #BBB21 (@paiva) March 9, 2021

Ingrid: “Vamos ver se o Gil tá me ouvindo. Gil, se você fosse hétero, você pegaria a Sarah?”



Gilberto: “Nãooooo!”



Ingrid: “Criei um climão na casa agora!”

KKKKKKKKK#BBB21 pic.twitter.com/THEnKKxa31 — 🌵ᴄᴏᴍᴇɴᴛᴀʀɪꜱᴛᴀ #ʙʙʙ21🌵 (@ixi_vazou) March 9, 2021

A atriz também seguiu perguntando se os participantes tiveram sonhos eróticos com o Leifert. Após um tempo do jogo, ela disse que não faria mais perguntas de teste, por ter levado uma bronca do Big Boss, o Boninho.